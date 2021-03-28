رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انطلاق الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

الأحد 28/مارس/2021 - 11:27 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
طارق عتمان
طباعة
ينظم قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي للاتصالات، الاجتماع الإقليمي التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 لمنطقة أفريقيا، يومي 29 و30 مارس عبر الإنترنت.

وتهدف الاجتماعات التحضيرية الإقليمية إلى إشراك الأعضاء في الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 من أجل تحقيق التنسيق الإقليمي قبل المؤتمر نفسه، كما تسعى الاجتماعات إلى تحديد القضايا على المستوى الإقليمي والتي يتعين تناولها لتعزيز تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مراعاة الاحتياجات الأكثر إلحاحًا والتي تواجه الدول الأعضاء وأعضاء القطاع في المنطقة.

يشمل مشروع جدول الأعمال الآتي:
- حفل الافتتاح
-انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
- إقرار جدول الأعمال وخطة إدارة الوقت
- الاتجاهات الرقمية في إفريقيا
- الإبلاغ عن تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 (بما في ذلك المبادرات الإقليمية)، والمساهمة في تنفيذ خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وأهداف التنمية المستدامة (SDG)

- تقرير عن تنفيذ نتائج مؤتمرات الاتحاد الأخرى وجمعياته واجتماعاته فيما يتعلق بعمل قطاع تنمية الاتصالات: مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 (PP-18) والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19) وجمعية الاتصالات الراديوية لعام 2019 (RA-19) والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2016 (WTSA-16)

- الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021
- تقرير فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (TDAG-WG-Prep)

- تقرير فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالقرارات والإعلان والأولويات المواضيعية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (TDAG-WG-RDTP)

- فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالخطتين الاستراتيجية والتشغيلية (TDAG-WG-SOP)

- تحديد المجالات ذات الأولوية على المستوى الإقليمي
- إطلاق "شبكة النساء" (NoW) ومبادرة "توصيل الجيل – مجموعة شباب إفريقيا (GC-AFR)
- ما يستجد من أعمال

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«رئاسة الحرمين»: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

مصدر بـ«هيئة قناة السويس»: نستعد لمحاولة جديدة لتعويم السفينة الجانحة

حقيقة تسريب امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة


الصور

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

الأكثر قراءة

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على تردد قناة dmc دراما الجديد 2021

اعرف البداية| موعد شهر رمضان 2021 في مصر

كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

تكريم الأمهات المثاليات من نجوم الفن فى ضيافة مديحة حمدى.. الأربعاء

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء

نوال السعداوي: «علاقتي بشريف أكثر تحررًا من علاقة سيمون بسارتر»