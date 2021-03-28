انطلاق الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

ينظم قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي للاتصالات، الاجتماع الإقليمي التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 لمنطقة أفريقيا، يومي 29 و30 مارس عبر الإنترنت.وتهدف الاجتماعات التحضيرية الإقليمية إلى إشراك الأعضاء في الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 من أجل تحقيق التنسيق الإقليمي قبل المؤتمر نفسه، كما تسعى الاجتماعات إلى تحديد القضايا على المستوى الإقليمي والتي يتعين تناولها لتعزيز تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مراعاة الاحتياجات الأكثر إلحاحًا والتي تواجه الدول الأعضاء وأعضاء القطاع في المنطقة.يشمل مشروع جدول الأعمال الآتي:- حفل الافتتاح-انتخاب الرئيس ونائب الرئيس- إقرار جدول الأعمال وخطة إدارة الوقت- الاتجاهات الرقمية في إفريقيا- الإبلاغ عن تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 (بما في ذلك المبادرات الإقليمية)، والمساهمة في تنفيذ خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وأهداف التنمية المستدامة (SDG)- تقرير عن تنفيذ نتائج مؤتمرات الاتحاد الأخرى وجمعياته واجتماعاته فيما يتعلق بعمل قطاع تنمية الاتصالات: مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 (PP-18) والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19) وجمعية الاتصالات الراديوية لعام 2019 (RA-19) والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2016 (WTSA-16)- الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021- تقرير فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (TDAG-WG-Prep)- تقرير فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالقرارات والإعلان والأولويات المواضيعية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (TDAG-WG-RDTP)- فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالخطتين الاستراتيجية والتشغيلية (TDAG-WG-SOP)- تحديد المجالات ذات الأولوية على المستوى الإقليمي- إطلاق "شبكة النساء" (NoW) ومبادرة "توصيل الجيل – مجموعة شباب إفريقيا (GC-AFR)- ما يستجد من أعمال