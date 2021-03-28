دينية النواب توصى بضرورة حصر شامل لجميع المبانى بقرية كفر الجراية بالشرقية

أوصت اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، هيئة الأوقاف المصرية، بضرورة حصر شامل لجميع المباني بقرية كفر الجراية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية والمقامة على أرض الأوقاف في مدة أقصاها 15 يومًا، والعرض على اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الأراضي وحفاظًا على حقوق أهالي القرية.ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مشكلة القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف بقرية كفر الجراية، بناءًا على طلب إحاطة مقدم من النائبة مروة هاشم.وأشارت النائبة إلى أن القرية تعتبر من القرى الأكثر فقرًا والتى يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، وأكدت أن هناك ارتفاع فى إيجار الأراضي الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ما تتسب فى شكوى الفلاحين مع تدنى أسعار الحاصلات الزراعية مما يعرضهم للخسارة الفادحة.وطالبت النائبة أن يتم الموافقة على استبدال منازل القرية بسعر يتناسب مع حالة المواطنين.