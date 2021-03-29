قانون «تقنين العمرة».. ينظم السياحة الدينية ويحمي زوار البيت الحرام من كورونا

◄ مالك شركة سياحة: "تقنين العمرة" تنظيم جيد لأعداد المعتمرين



◄ أزهري: يجوز العمل بالقانون الجديد لتحقيق المصلحة ومواجهة كورونا



عدة مشكلات يقابلها المعتمر المصري داخل أراضي المملكة العربية السعودية، يأتي على رأسها "افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن لهم، والتخلف من العمرة للحج، والتكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذاكر طيران، وكذلك انتشار سماسرة العمرة".وكافة تلك المشكلات يمكن السيطرة عليها في حال تطبيق قانون تقنين العمرة، وذلك مثلما أكد خبراء السياحة الدينية الذين تواصلت معهم "الدستور" لمعرفة آرائهم في هذا القانون.يقول إبراهيم الهلال مالك إحدى شركات السياحة الدينية بوسط العاصمة، واصفًا قانون "تقنين العمرة" بأنه بمثابة التنظيم الجيد لأعداد المعتمرين، والفرصة المناسبة لوضع جدول زمني محدد لتكرار أداء العمرة من قبل البعض، حتى يكون هناك فرص لعدد أكبر منهم لأداء فريضة العمرة، خاصة مع انتشار فيروس كورونا ووضع قيود على السفر.وتابع أن المشروع سيسهم في تطوير وتنظيم السياحة الدينية، ويساعد بشكل كبير في تسويق الشركات السياحية الأمر الذي من المأمول أن يعود عليها بأرباح كبيرة خاصة أن ذلك يواكب التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة.وعن هذا القانون يؤكد الشيخ ربيع حسن أحد علماء الأزهر أن الأصل في العمرة كونها مسنونة طول العام، ولا يوجد لها وقت محدد، ولا قيود عليها إلا ما وضعه الشارع الحكيم من لباس معين وأعمال معينة بضوابط شرعية معلومة لدى علماء الشريعة، موضحًا أنه لا يمكن الخروج على هذه الشروط إلا للضرورة والمصلحة، مشيرا إلى أن الضرورة تقدر بقدرها، والمصلحة المؤكدة.كما أكد ربيع أنه في حال كان تقنين العمرة يحقق المصلحة العامة، فيجوز العمل به خاصة مع انتشار وباء الكورونا، فهو هنا يستخدم لتقليل الأعداد التي ستتجمع بهذه المناسبة الدينية وذلك حفاظًا على الحياة الإنسانية.وتابع بقوله أنه إذا وضعت ضوابط على العمرة من أجل تحقيق الصحة العامة للمعتمرين، ثم جازف المعتمر بالتقديم لأداء العمرة متجها إلى العزيمة تاركًا الرخصة فهو حر الإرادة فلا يرد عن البيت الحرام، وليتحمل نتيجة ما قصد وأراد؛ موضحًا قول بعض الفقهاء ممن اعتبروا العمرة واجبة كالحج عملا بقول الله: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة]وأضاف أنه من الطبيعي أن أفئدة المسلمين تهفو إلى زيارة بيت الله الحرام بعمرة أو بالحج،، وهو أمر له اعتبار، ولا حرج أن توضع قيود مناسبة للظرف الحالي للضرورة والمصلحة من باب السياسة الشرعية، لكن بشيء من الحكمة، ودون الحد من حرية الاعتمار إلى بيت الله الحرام، وبصورة متوازنة بين تحقيق المقصد النبوي الشريف الآمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، وبين المصالح العامة للدولة خاصة.والجدير بالذكر أن قانون تقنين العمرة أوجب تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها كنتيجة حتمية لتطبيق المملكة العربية السعودية نظام "الوكيل الافتراضي"، وتناول التنسيق بين الوزارة مع الغرفة المختصة، لتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة.كما وضع آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وبذلك ضمن الالتزام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال شركات السياحة، كما وضع أيضًا ضوابط حاكمة لخروج المعتمر وعودته، ومن شأن هذا القانون القضاء على الشركات غير المرخصة.