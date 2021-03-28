رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدر حديثًا.. الثلاثاء بعد العصر لـ نهلة أبو العز

الأحد 28/مارس/2021 - 11:24 م
الثلاثاء بعد العصر
الثلاثاء بعد العصر
خالد حماد
طباعة
صدر حديثا عن دار دريم رواية "الثلاثاء بعد العصر" للكاتبة نهلة أبو العز، وهي العمل الروائي الأول لها.

تقول الروائية نهلة أبو العز للدستور "تدور الرواية أحداثها في زمن عمره ساعتين حيث تحصل البطلة على جائزة نوبل وتذهب لعمل لقاء حول الجائزة وهناك تسرد لما عبر تذكرها لعمر فات كل ما مر بها، والمفاجأة في نهاية الرواية حيث لا يتوقع القارئ"

ومن أجواء الرواية "من وقتها والغضب هو العلاقة الوحيدة بيني وبينها، كانت تتجنب النظر لي وكأنني أذكرها بخيبة أملها في بنتها الوحيدة، وإذا أجبرتنا الظروف على التواجد في نفس المكان تنشغل أمي بأي شيء حتى إذا التقت عينانا بالصدفة ألمح في نظرتها محبة وحزن وشجن، نعم كانت نظرة أمي لي تفيض بالمحبة ولكنها مخضبة بالحسرة والغضب.

بعد سنوات قليلة ظهرت حقيقية أخي الهمجية، فقد خسر كلّ شيء في عدة مشروعات فاشلة، وعاد إلى بيروت ثانية للعمل هناك، وهكذا صار يرسل لي خطابًا على فترات متباعدة ويهاتفني مرة كلّ عيد وفي كل مرة يسرد لي قائمة طويلة من مشاكله وخسائره وينسي أن يسألني عن حالي، أخي طيب جدًا ولكنه لا يرى غير نفسه ليس من باب الأنانية السوداء التي تجعل صاحبها مكروها ولكنها من باب أنانية الأطفال وحب الأمتلاك الذي يجعلهم يخطفون اللعبة ويفرحون بها ثم يبحثون عن أي شىئ اخر يخطفونه.

قال لي مرة: انت عملاقة يا نيفين لا تحتاجين لأحد أما انا فمثل حائط آيل للسقوط دائمًا بحاجة للمساندة.

جدير بالإشارة إلى أن سبق وأن صدرللكاتبة ثلاث مجموعات قصيصة هي "أيام ما كنا لبعضنا" عن دار "روافد"، و"ضوء من هناك" عن الهيئة العامة للكتاب، وأخيرًا مجموعة إلكترونية بعنوان "وتستمر الحكاية".
نهلة أبو العز
نهلة أبو العز

موضوعات متعلقة

مصرع شقيقتين بالمنوفية تحت عجلات سيارة شاب طائش (صور)

بعد تغليظ عقوبة الختان.. الباز: شكرًا نوال السعداوي

مصدر بـ«هيئة قناة السويس»: نستعد لمحاولة جديدة لتعويم السفينة الجانحة

تفاصيل مشاركة أكبر قاطرة بالعالم فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس


الصور

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

الأكثر قراءة

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

تفاصيل مشاركة أكبر قاطرة بالعالم فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة جزر القمر بتصفيات الأمم الأفريقية

تعرف على تردد قناة dmc دراما الجديد 2021

اعرف البداية| موعد شهر رمضان 2021 في مصر

كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

تكريم الأمهات المثاليات من نجوم الفن فى ضيافة مديحة حمدى.. الأربعاء

صدر حديثًا.. الثلاثاء بعد العصر لـ نهلة أبو العز

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء