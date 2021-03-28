صدر حديثًا.. الثلاثاء بعد العصر لـ نهلة أبو العز

صدر حديثا عن دار دريم رواية "الثلاثاء بعد العصر" للكاتبة نهلة أبو العز، وهي العمل الروائي الأول لها.تقول الروائية نهلة أبو العز للدستور "تدور الرواية أحداثها في زمن عمره ساعتين حيث تحصل البطلة على جائزة نوبل وتذهب لعمل لقاء حول الجائزة وهناك تسرد لما عبر تذكرها لعمر فات كل ما مر بها، والمفاجأة في نهاية الرواية حيث لا يتوقع القارئ"ومن أجواء الرواية "من وقتها والغضب هو العلاقة الوحيدة بيني وبينها، كانت تتجنب النظر لي وكأنني أذكرها بخيبة أملها في بنتها الوحيدة، وإذا أجبرتنا الظروف على التواجد في نفس المكان تنشغل أمي بأي شيء حتى إذا التقت عينانا بالصدفة ألمح في نظرتها محبة وحزن وشجن، نعم كانت نظرة أمي لي تفيض بالمحبة ولكنها مخضبة بالحسرة والغضب.بعد سنوات قليلة ظهرت حقيقية أخي الهمجية، فقد خسر كلّ شيء في عدة مشروعات فاشلة، وعاد إلى بيروت ثانية للعمل هناك، وهكذا صار يرسل لي خطابًا على فترات متباعدة ويهاتفني مرة كلّ عيد وفي كل مرة يسرد لي قائمة طويلة من مشاكله وخسائره وينسي أن يسألني عن حالي، أخي طيب جدًا ولكنه لا يرى غير نفسه ليس من باب الأنانية السوداء التي تجعل صاحبها مكروها ولكنها من باب أنانية الأطفال وحب الأمتلاك الذي يجعلهم يخطفون اللعبة ويفرحون بها ثم يبحثون عن أي شىئ اخر يخطفونه.قال لي مرة: انت عملاقة يا نيفين لا تحتاجين لأحد أما انا فمثل حائط آيل للسقوط دائمًا بحاجة للمساندة.جدير بالإشارة إلى أن سبق وأن صدرللكاتبة ثلاث مجموعات قصيصة هي "أيام ما كنا لبعضنا" عن دار "روافد"، و"ضوء من هناك" عن الهيئة العامة للكتاب، وأخيرًا مجموعة إلكترونية بعنوان "وتستمر الحكاية".