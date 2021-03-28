أهالى إطسا يشيعون جنازة ضحايا لقمة العيش بحادث ليبيا (صور)

شيّع المئات من أهالي قرية منشأة عبدالمجيد، التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وقرية إبجيح التابعة لمركز الفيوم، منذ قليل، جنازة ضحايا لقمة العيش، اللذين لقيا مصرعهما في حادث بليبيا نتيجة انقلاب سيارة تقلهما في هجرة غير شرعية، حيث تم دفنهما بمقابر أسرتيهما.وكان قد سيطرت حالة من الحزن على مركز إطسا في محافظة الفيوم، بعد اكتشاف إصابة 6 أشخاص ووفاة شخصين، في حادثة ليبيا، وتبين أن المتوفين هم"سيد محمد السيد مصطفى"، و"سنهابي محمد علي محمد"، والمصابين هم"رمضان كليب أحمد السعداوي"، و"أحمد رمضان أبو محمد"، و"خالد شحاتة جمعة سليمان"، و"وليد شداد محمود محمود"، و"أيمن عبد العزيز عطية ميهوب"، و"محمد جمعة حسن أحمد"، وجميعهم من مركز إطسا بمحافظة الفيوم من قرى حجز دفنو وحلفا وأبو جندير، وبعض القرى المجاورة.