الكشف على 225 حالة بقافلتين طبيتين لمستقبل وطن بمركز المنيا

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا اليوم الأحد قافلتين طبيتين بمركز المنيا الاولى بعزبة زكريا بقرية دمشير، والثانية بعزبة الجبرتي بقرية زهرة، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.قامت القافلتين بتوقيع الكشف الطبي على 225 حالة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية بأجر رمزي وشملت تخصصات عظام، وأنف أذن، وأطفال، وباطنة وحميات، وتحاليل طبية، ولاقت إقبال من قبل الأهالي الذين أشادوا بدور الحزب وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.تأتي هذه القوافل تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في إطار مبادرة "حياة كريمة".