«خطة النواب» توصي بدعم موازنة التربية والتعليم

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، اجتماعا أوصت فيه بمخاطبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتحديد المسئولية تجاه عدم صرف مخصصات حوافز لمعلمى وموجهى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بموازنة العام المالى الجارى 20202021 والبالغة نحو مليار جنيه، حيث تبين للجنة أن ما تم إنفاقه من المبلغ نحو 440 مليون جنيه فقط.كما ناقش الاجتماع توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والقومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20212020 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.وقال النائب ياسر عمر، إن الموازنة تضمنت مبلغ مليار جنيه حوافز لمعلمى وموجهى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وأوصت اللجنة فى تقريرها العام بدعم موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم (الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ 500 مليون جنيه ليتم صرف الحافز لمعلمى وموجهى الصفين الثانى والثالث الابتدائى.