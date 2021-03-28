رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

«مأرب» معركة الحسم.. خبراء يمنيون: الحرب بين الجيش والحوثيين نقط فاصلة لمستقبل البلاد

الأحد 28/مارس/2021 - 11:12 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
سميرة إبراهيم
طباعة
مثل مقتل قائد المنطقة العسكرية السادسة في اليمن، اللواء أمين الوائلي، أثناء المعارك مع الحوثيين في مدينة مأرب، صدمة كبيرة للدولة اليمنية.

وفي هذا الإطار، قال فارس البيل، أكاديمي وباحث سياسي يمني، في تصريحاته لـ«الدستور»، إن الجيش الوطني قدم عددًا كبيرًا من القادة العسكريين المحترفين، الذي كانوا على رأس الجيش اليمني، ولم يؤثر ذلك على معنويات الجيش، أو على خططه ومعاركه العسكرية ضد جماعة الحوثي، بل انعكس ذلك على حماسهم بشكل إيجابي لمواصلة المعارك حتى هزيمة مليشيا الحوثي.

وأضاف: «الجيش الوطني خسر قيادات ماهرة وخبيرة لا تعوض بالأخص في هذه المعركة، لكن لديه القدرة على التعويض والاستفادة مما تركته هذه القيادات، كما أن معركة مأرب مصيرية، كما أن مأرب بها أهم موارد اليمن كالنفط والغاز، وتسجل المدينة انتقال أكثر من 2 مليون يمني من محافظات أخرى، وفي حال استولى عليها مليشيات الحوثي يكون قد أكمل السيطرة على أغلب محافظات الشمال، وكسب ورقة تفاوضية ستغير تمامًا من طبيعة المعركة وربما تؤثر على مستوى الصراع الإقليمي».

وأكد الأكاديمي اليمني، أنه من الصعب على جماعة تحقيق ذلك في ظل صمود الجيش اليمني، وإلحاقه خسائر كبيرة في صفوف مقاتلي الحوثي، على الرغم من الحشد الكبير الذي اتخذته المليشيا لهذه المعركة والزج بأهم قدراتها القتالية.

وتابع: «يمكن تغيير صورة المعركة إذا ما تقدم الجيش الوطني لما بعد مأرب وكسب مناطق جديدة عوضًا عن مجرد الدفاع عن مأرب، واستمر في تقدمه باتجاه صنعاء، عندها ربما تتغير مواقف الحوثي المتعنتة إزاء التفاوضات، كما أنها ستؤثر على مستقبل الصراع وسترفع من رصيد الشرعية لدى اليمنيين وتعيد الثقة بقدرتها على حسم المعركة واستعادة الدولة».


من جانبه، قال الصحفي اليمني محمد عبده الشجاع، إن التفاصيل كثيرة والحوثيين ضحوا بمئات العناصر حتى وصلوا لها على بعد 30 كيلو من المدينة، لكن نهاية الحرب الدائرة غير واضحة حتى الآن.

وأضاف: «بحسب المعطيات أن قوى المقاوة تعاني من عدم تنظيم،وهذا يأتي في إطار غياب الرؤية العامة للشرعية، الأمر الآخر هناك عدم تناسق بين القيادة العليا والوسطى والأفراد المقاتلين الذين يعتمدون على المساعدات في غياب الرواتب».

وأكد أن مقتل اللواء أمين الوائلي دليل على عدم تنظيم الجبهات حتى اللحظة، وإذا لم تصبح القبائل ومقاتلي الشرعية في حالة هجوم فإن الغاز والبترول الذي يسعى له الحوثي أمام ضوء أخضر خارجي واضح أنه سيكون في خطر.

وتابع: «الطيران لعب دورًا كبيرًا في إيقاف زحف الحوثي خلال المعارك السابقة التي قتل الكثير من عناصر الحوثي فيها، وهذا غير كاف ما لم تتحرك جميع الجبهات».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوقع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة


الصور

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

الأكثر قراءة

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة جزر القمر بتصفيات الأمم الأفريقية

فوز ألمانيا على رومانيا 1- صفر بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال

دراسة: 316 ألف نسر أصلع فى الولايات المتحدة

فوز السويد على كوسوفو بثلاثية نظيفة فى تصفيات مونديال 2022

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

تكريم الأمهات المثاليات من نجوم الفن فى ضيافة مديحة حمدى.. الأربعاء

صدر حديثًا.. الثلاثاء بعد العصر لـ نهلة أبو العز

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء