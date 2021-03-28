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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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قاطرة هولندية تصل قناة السويس للمشاركة في تعويم السفينة الجانحة

الأحد 28/مارس/2021 - 11:10 م
قاطرة هولندية تصل
قاطرة هولندية تصل قناة السويس
مصطفى دياب
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وصلت مساء اليوم الأحد، القاطرة الهولندية ALP GUARD، والتي تعد من أكبر القاطرات على مستوى العالم، بقوة شد ٢٨٥ طن للمشاركة في محاولة جديدة لسحب سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بقناة السويس، اليوم الأحد.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور" أن محاولة السحب ستكون في تمام الساعة 11 و23 دقيقة، بسبب ارتفاع نسبة المد 8 سم عن أمس حيث تصل نسبة المد اليوم لـ206 سم، مع توقع لزيادة الريح للضعف، مما يساعد في عملية السحب بشكل كبير، خاصة مع انضمام قاطرتين جدد تتماثلان في المواصفات الفنية، يبلغ طول كل قاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، بغاطس كلي 5.75 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما تمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية مصنوعة من قبل شركة Voith الألمانية، وماكينات من شركة DAIHATSU اليابانية.

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