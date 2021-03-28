لعنة الفراعنة.. الحقيقة والبدعة في «مقابر الملوك»

مع الأحداث المؤلمة التي تمر بها مصر حاليًا، والتي بدأت بأزمة جنوح السفينة البنمية العملاقة في قناة السويس مروراّ بحادثة قطاري سوهاج وانتهاءاّ بالعديد من الحرائق بالإضافة إلى سقوط عمارة جسر السويس، والتي جاءت تزامنًا مع الحدث الكبير المنتظر وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، ربط الكثير من المصريين بين وقوع تلك الأحداث الكارثية ومايسمى ب"لعنة الفراعنة"، زاعمين أن تلك الأخيرة هي السبب في هذه الحوادث الكارثية التي تعيشها مصر حاليًا والتي حدثت نتيجة غضب الفراعنة من هذا النقل-حسب زعمهم-، لينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وسما جديدًا باسم (لعنة-الفراعنة).ونرصد في السطور التالية قصة لعنة الفراعنة ومدى صدقها من عدمه، وذلك من خلال خبراء الآثار أنفسهم، كما نعرض وجهة نظر الدين في تفسير البعض أن ما يعرف بهذه اللعنة هي المتسببة في وقوع تلك الحوادث المؤلمة التي يعيشها المصريين حاليًا.بدأت أسطورة لعنة الفراعنة عند افتتاح مقبرة توت عنخ آمون عام 1922م، وأول ما لفت الانتباه للمرشدين وقتها نقوش كتب عليها "سيضرب الموت بجناحية السامين كل من يعكر صفو الملك".تلك العبارة الغامضة تلا اكتشافها حسب التاريخ سلسلة من الحوادث الغريبة التي بدأت بموت كثير من العمال القائمين بالبحث في المقبرة، وهو الأمر الذي حير العلماء والناس، وجعل الكثير يعتقد فيما سمي بـ"لعنة الفراعنة"، ومن بينهم بعض علماء الآثار الذين شاركوا في اكتشاف حضارات الفراعنة، والذين اعتقد منهم أن كهنة مصر القدماء قد صبوا لعنتهم علي أي شخص يحاول نقل تلك الآثار من مكانها.وقيل إن عاصفة رملية قوية ثارت حول قبر توت عنخ آمون في اليوم الذي فتح فيه وشوهد صقر يطير فوق المقبرة، ومن المعروف أن الصقر هو أحد الرموز المقدسة لدى الفراعنة.هناك عالم ألماني فتح ملف هذه الظاهرة وفسر بالعقل والطب والكيمياء كيف أن أربعين عالما وباحثًا ماتوا قبل فوات الأوان والسبب، حسب وصفه- هو ذلك الملك الشاب توت عنخ آمون، موضحًا أنه من المؤكد أن هذا الملك الشاب قد استمد أهميته الكبرى من أن مقبرته لم يمسها أحد من اللصوص، فوصلت إلينا بعد ثلاثة وثلاثين قرنا سالمة كاملة وأن هذا الملك أيضًا هو مصدر اللعنة الفرعونية، فكل الذين لمسوه طاردهم الموت واحدًا بعد الآخر مسجلا بذلك أعجب وأغرب ما عرف الإنسان من أنواع العقاب فالأربعين عالمًا ماتوا، لكن الشيء الغامض هو أن الموت كان لأسباب تافهة جدا وفي ظروف غير مفهومة لم يستطيع العلماء تفسيرها تفسيرا علميا واضحا.وتوت عنخ آمون صاحب المقبرة والتابوت واللعنات حكم مصر تسع سنوات من عام 1358 إلى 1349 قبل الميلاد، وقد اكتشف مقبرته هوارد كارتر، وفي يوم 23 نوفمبر 1922 تقدم هوارد وحطم الأختام والأبواب بعد الآخر، حتى كان على مسافة قصيرة من غرفة دفن الملك توت عنخ آمون.وبدأت قصة اللعنة بعصفور الكناري الذهبي الذي حمله كارتر معه عند حضوره إلى الأقصر، فعندما سافر هوارد إلى وضع مساعده كالندر العصفور في الشرفة ليحظى بنسمات الهواء، ويوم افتتاح المقبرة سمع كالندر استغاثة ضعيفة كأنها صرخة إشارة فأسرع ليجد ثعبان كوبرا يمد لسانه إلى العصفور داخل القفص، وقتل كالندر الثعبان ولكن العصفور كان قد مات، على الفور قيل أن 'اللعنة' بدأت مع فتح المقبرة حيث أن ثعبان الكوبرا يوجد على التاج الذي يوضع فوق رأس تماثيل ملوك مصر،وهذه كانت بداية انتقام الملك من الذين أزعجوه في مرقده، وفق الأسطورة.بعد ذلك توالت المصائب، وبدأ الموت يحصد العديد من الذين شاركوا في الاحتفال أو أسهموا في نقل محتويات المقبرة، ومعظم حالات الوفاة كانت بسبب حمى غامضة أو حوادث أخرى، وأشهر هذه الحالات هي وفاة اللورد "كارنارفون"الغامضة، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في 22 من ديسمبر في عام 1922م، أن اللورد" كارنارفون" تعرض للدغة بعوضة، وقد أصيب بتسمم في الدم ومات بعدها في 5 أبريل 1923، ومات بعد ذلك أخوه غير الشقيق العقيد "أوبري هربرت" بعد أن أصبح أعمى تمامًا، وتوفي في 26 سبتمبر عام 1923، تبع ما ردد حينها.ويعد أول من استخدم تعبير "لعنة المومياء" هي الكاتبة لويزا ماي الكوت في قصتها "مفقود في الهرم" عام 1869، كما أن فكرة لعنة المومياء هي قائمة على فكرة "الشبح" فى الثقافة الشعبية المصرية وهي روح إنسان ميت أصبحت قادرة على الظهور في مظهر مرئى للأحياء.والمصرى القديم كان يؤمن بهذه الفكرة، وذلك يتضح من خلال نصوص التخويف التى سجلها على واجهات المقابر وخاصة في عصر الدولة القديمة، وكانت تهدف إلى إخافة وبث الرعب في أي انسان ينتهك المقبرة أو ينتهك الجسد المدفون.الجدير بالإشارة أن المصريين القدماء في الأغلب كانوا لا يخافون من تلك النصوص، حيث دخل لصوص المقابر في الأسرة العشرين المقابر وسوقوا منها الغالى والنفيس، بل وجدت بعض البرديات تسجل السرقات المقابر من قبل بعض اللصوص.الشيخ أحمد جمال، من علماء الأزهر، قال إنه من المحرم تصديق مثل تلك الخرافات، موضحًا أنه لا ينبغي إرجاع القضاء والقدر إلى وجود لعنات أو أعمال سحر أو شعوذة، مضيفا أن ما تمر به مصر حاليًا ما هي إلا أحداث قدرية وابتلاءات ينبغي فيها الرجوع إلى الله، والتضرع إليه لرفعها عنا.أكد كلامه علي الأصفر، عالم المصريات، قائلا لـ"الدستور" إنه لا يمكن الارتكان إلى ما يسمى بلعنة الفراعنة لتفسير الحوادث الغريبة التي حدثت من قبل لعلماء الآثار وقت فتحهم مقبرة توت عنخ آمون، كما الأمر نفسه كذلك في تفسير الأحداث التي تمر بها مصر الآن قبل إطلاق موكب المومياوات الملكية، موضحًا أنه لا يمكن على الإطلاق أن يكون التفسير العلمي والواقعي لتلك الظواهر هو تلك اللعنة "لعنة الفراعنة".واستكمل أن التفسير العلمي المقبول لتلك الحوادث هو أنه من الطبيعي أن مقابر ظلت مغلقة منذ آلاف السنوات أن تحتوي على الكثير من الميكروبات، والجراثيم الضارة التي بالطبع سيكون لها الأثر بإلحاق الضرر على أول من يقوم بفتحها، مشيرًا أنه لذلك لا ينبغي التصديق بلعنة الفراعنة، واللجوء إلى التفسيرات العلمية والمنطقية للأحداث.أما عن سمعة مصر ولعنة فراعنها أمام الأجانب، قال "علي" إن هناك من الأجانب أنفسهم من يبحث عن الشهرة و"الترندات" كذلك، وحبذا إذا كانت وسيلته في ذلك المصريات، وأي ما يخص الحضارة الفرعونية نظرًا لما تتتمتع به من أهمية كبيرة لدى الشعوب الأوروبية والأمريكية، مؤكدًا أن الدارسين الحقيقيين من الأجانب للحضارة المصرية لا يمكنهم تصديق تلك الخرافات وبالتالي لا يتأثروا بتلك الأقاويل المزعومة.