مصدر أمني: 25 متوفيا الحصيلة النهائية لانهيار عقار جسر السويس

أكد مصدر أمني أن الحصيلة النهائية لواقعة انهيار عقار جسر السويس بلغت 25 متوفيا ولا يوجد مفقودون تحت الأنقاض.

وارتفع عدد الضحايا فى انهيار العقار إلى 25 متوفيا بعد انتشال جثة جديدة، فيما بلغ عدد المصابين نحو 26 مصابا.

وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث.