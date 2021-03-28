مصدر أمني: 25 متوفيا الحصيلة النهائية لانهيار عقار جسر السويس

مصدر أمني: 25 متوفيا الحصيلة النهائية لانهيار عقار جسر السويس
الأحد 28/مارس/2021 - 11:06 م
هدير مصطفيطباعة
أكد مصدر أمني أن الحصيلة النهائية لواقعة انهيار عقار جسر السويس بلغت 25 متوفيا ولا يوجد مفقودون تحت الأنقاض.
وارتفع عدد الضحايا فى انهيار العقار إلى 25 متوفيا بعد انتشال جثة جديدة، فيما بلغ عدد المصابين نحو 26 مصابا.
وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث.
وارتفع عدد الضحايا فى انهيار العقار إلى 25 متوفيا بعد انتشال جثة جديدة، فيما بلغ عدد المصابين نحو 26 مصابا.
وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث.