براتب يصل لـ3450 جنيها.. القوى العاملة تعلن فرص عمل بأحد الماركات بالزيتون

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة، بأحد الماركات الكبرى بالزيتون، براتب يصل إلى 3450 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 مدير أغذية طازجة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو فوق متوسط، وأن يكون لديه خبرة 5 سنوات في المجال.كما يحتاج الماركت، 10 مشرف بقالة، و5 مشرف جزارة، و10 مشرف بقالة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل لا يقل عن متوسط، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات.ويطلب الماركت أيضا، 55 كاشير من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو فوق متوسط، وألا يزيد عمره عن 35 سنة للذكور، و30 سنة للإناث، براتب 2800 جنيه للذكور، و2600 جنيه للإناث.ويحتاج الماركت أيضا، 40 منسق ممرات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، براتب 2500 جنيه، وأيضا 40 بائع بقالة، براتب 2850 جنيه، و40 بائع جزارة، براتب 2850 جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 30 سنة.كما يطلب الماركت، 30 عامل مخازن، وذلك براتب 3450 جنيه، وأيضا 20 عامل نظافة، براتب 2400 جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 40 سنة.وحدد الماركت أماكن العمل في، المطرية، الزيتون، عين شمس، السلام، مدينة نصر، فيصل، أكتوبر، المهندسين، الهرم، وشبرا الخيمة، على أن يكون عدد ساعات العمل 9 ساعات.وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وإجازات.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01222777251، أو 01100781116، والتواصل مع المدير المسئول سعيد أحمد، أو التوجه لمقر الماركت في 40 شارع الزيتون، أمام شركة المياه، الزيتون.