رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب يصل لـ3450 جنيها.. القوى العاملة تعلن فرص عمل بأحد الماركات بالزيتون

الأحد 28/مارس/2021 - 11:02 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
طباعة
أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة، بأحد الماركات الكبرى بالزيتون، براتب يصل إلى 3450 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 مدير أغذية طازجة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو فوق متوسط، وأن يكون لديه خبرة 5 سنوات في المجال.

كما يحتاج الماركت، 10 مشرف بقالة، و5 مشرف جزارة، و10 مشرف بقالة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل لا يقل عن متوسط، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات.

ويطلب الماركت أيضا، 55 كاشير من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو فوق متوسط، وألا يزيد عمره عن 35 سنة للذكور، و30 سنة للإناث، براتب 2800 جنيه للذكور، و2600 جنيه للإناث.

ويحتاج الماركت أيضا، 40 منسق ممرات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، براتب 2500 جنيه، وأيضا 40 بائع بقالة، براتب 2850 جنيه، و40 بائع جزارة، براتب 2850 جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 30 سنة.

كما يطلب الماركت، 30 عامل مخازن، وذلك براتب 3450 جنيه، وأيضا 20 عامل نظافة، براتب 2400 جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 40 سنة.

وحدد الماركت أماكن العمل في، المطرية، الزيتون، عين شمس، السلام، مدينة نصر، فيصل، أكتوبر، المهندسين، الهرم، وشبرا الخيمة، على أن يكون عدد ساعات العمل 9 ساعات.

وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وإجازات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01222777251، أو 01100781116، والتواصل مع المدير المسئول سعيد أحمد، أو التوجه لمقر الماركت في 40 شارع الزيتون، أمام شركة المياه، الزيتون.

موضوعات متعلقة

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان فى الخطوط الثلاثة


الصور

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

الأكثر قراءة

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على تردد قناة dmc دراما الجديد 2021

اعرف البداية| موعد شهر رمضان 2021 في مصر

كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

أيام زمان

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء

نوال السعداوي: «علاقتي بشريف أكثر تحررًا من علاقة سيمون بسارتر»

رئيس قسم المسرح بجامعة حلون يتهم الجزيرة الوثائقية بالسطو على حقوق «الأراجوز المصري»