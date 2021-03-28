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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«تموين كفر الشيخ» يضبط سيارة «دقيق مدعم» قبل تهريبها للسوق السوداء

الأحد 28/مارس/2021 - 11:01 م
ضبط سيارة دقيق مدعم
ضبط سيارة دقيق مدعم
عمرو الشامي
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تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، من ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ25 شيكارة دقيق بلدي مدعم ومحظور تداوله خارج المخابز البلدية، بدائرة مركز قلين، وجرى التحفظ على المضبوطات.

كان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، قد وجه بتشديد الرقابة التموينية عل الأسواق، ومحاربة جميع أساليب الغش التجاري للمواطنين.

وجرى تشكيل حملة تموينية من إدارة الرقابة التموينية بإشراف عبد الفتاح جابر، ضمت سامح البنا، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، للمرور على الأسواق والمخابز بدائرة مركز قلين.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل رقم «ب ج ط 1652» حمراء اللون، مُحملة بـ25 جوال دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله خارج المخابز البلدية، وتبين قيام قائد السيارة بتجميعها وإخفائها في السيارة، ووضع باقي الحمولة «سرسة ونخاله»، وذلك لإبعاد الشبهات عنه، وبقصد بيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ علي السيارة وكمية الدقيق المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 654 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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