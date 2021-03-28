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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل وزارة الصحة ببورسعيد يترأس الإجتماع المسائي للمرحلة الثانية

وكيل «صحة ببورسعيد» يترأس اجتماع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد 28/مارس/2021 - 11:00 م
الدكتور أحمد حسن
الدكتور أحمد حسن أبو هاشم
بورسعيد:شيماء رشاد
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ترأس الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، الاجتماع المسائي الخاص باليوم الأول لمشرفي الحملة القومية لتطعيم الأطفال بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة بورسعيد، وذلك بديوان عام المديرية.

حضر الاجتماع الدكتور عبد الشكور فرغلي مشرف وزارة الصحة والسكان على حملة التطعيم بالمحافظة، والدكتور ماهر شوقي مدير الطب الوقائي، والدكتور محمد جودة مساعد مدير الطب الوقائي والدكتورة رندة عدس مدير مكافحة الأمراض المعدية، والدكتورة بانسيه إبراهيم مسئول التطعيمات بالمديرية، والدكتورة فاطمة أبو السعود مسئول مكافحة الأمراض المشتركة، والدكتورة جهاد رمضان، ومشرفي الحملة بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع عرض تقارير العمل، والتقارير الإشرافية، والإنجاز اليومي للحملة القومية في يومها الأول،، وتم مناقشة السلبيات والإيجابيات في أداء سير العمل، ومعالجة أي سلبيات، لعدم تكرارها في الأيام الثلاثة القادم.

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