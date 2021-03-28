نائب محافظ بورسعيد يتابع أعمال استكمال مشروع تطوير مصرف بحر البقر

عقد المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ اجتماعًا لمتابعة سير العمل في استكمال مشروع تطوير مصرف بحر البقر بحضور ممثلي شركات الغاز والكهرباء والشركة المصرية للإتصالات وهيئة قناة السويس.استعرض نائب المحافظ أهمية المشروع القومي من الناحية الاستراتيجية والخاصة بتنمية سيناء وشرق بورسعيد ووجه نائب المحافظ كافة جهات المرافق بالعمل على إزالة أي تعارضات بين خطوط المرافق ومسار المشروع حتى يتسنى للهيئة الهندسية المشرفه على المشروع الإنتهاء من كافة أعمال الإنشاءات طبقًا للمخطط الزمني للمشروع.تُعد محطة المعالجة إحدى مكونات مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي يُعد أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والبالغ قيمته مليار دولار.يتم تنفيذ المحطة بطاقة 5 مليون م3يوم، حيث تُعد الأكبر على مستوى العالم، كذلك سيتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتهم حاليًا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، وإنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (انتاج زراعي وحيواني وصناعي).