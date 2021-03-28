الوردانى: الشباب والرياضة تشجع صناعة الحرف اليدوية

قال الدكتور يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يحرص على التعاون والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى بشكل دائم، لاستكمال الجهود المبذولة فى تنمية المجتمع.وأضاف الوردانى، خلال كلمته فى الاحتفالية لجمعية رعاية أطفال اسجينات، "نفخر بالتعاون مع الجمعية لعدة أسباب لعل أهمها، أن نوال مصطفى تعتبر قصة كفاح وهى السيدة الوحيدة التى حصلت على جائزة صانع الأمل من حاكم دبى".وأشار إلى أن الوزارة تشجع صناعة الحرف اليدوية والتراث المصرى وتهتم بتنظيم العديد من المعارض، سواء فى مراكز الشباب والأندية، وذلك خلال انطلاق فعاليات نتائج مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال ٢٠٢١م.وأكد الوردانى، ممثل وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تدعم النساء الرائدات فى مجال الأعمال، متمنيا لجميع الفائزات فى مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال ٢٠٢١م مزيدًا من النجاح والتقدم.