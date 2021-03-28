الجيش السوري يستقدم قوات إلى ريف درعا الغربي

استقدمت قوات الجيش السوري، الأحد، مزيدًا من التعزيزات العسكرية إلى ريف درعا الغربي وسط تحركات الجيش للقبض على مطلوبين.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم أن أن قوات الجيش استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة مؤلفة من نحو 15 سيارة محملة بالجنود والرشاشات الثقيلة، تمركزت في مؤسسة الري شرق بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي، وسط تخوف الأهالي من قيام قوات الجيش باقتحام بلداتهم وقراهم بحثا عن مطلوبين.وأشار المرصد السوري الى أن قوات الفرقة الرابعة استقدمت الأسبوع الماضي تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة، حيث وصلت خلال الساعات الفائتة آليات عسكرية وجنود إلى منطقة الجامعات ومؤسسة الري الواقعتين بين بلدتي اليادودة والمزيريب غربي درعا والتي شهدت منتصف الشهر الجاري أحداث دموية، وعمدت الفرقة الرابعة إلى رفع سواتر ترابية وقطع الطريق الواصل بين البلدتين.