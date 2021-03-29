ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن مواعيد القطارات اليوم الإثنين 29-3-2021، ونقدم لكم تقريرًا يتضمن كافة الخطوط بالوجه القبلي والبحري، وتعد مواقيت القطارات اليومية بالنسبة للقارئ المصرى، أهمية كبيرة لأن هناك فئة كبيرة من المواطنين المصريين يستخدمون القطارات كوسيلة مواصلات للتنقل بين المحافظات بشكل يومي.مواعيد القطارات اليوم الإثنين ٢٩-٣-٢٠٢١لديكم خلال التقرير التالى كافة خطوط الوجه القبلي والبحري، كما هو موضح بالتالي:مواعيد قطارات الصعيد اليوم- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٤ مساء.- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة ٥.١٥ مساء.- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٥.٣٠ مساء.- قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة ٥.٤٥ مساء.- قطار رقم 988 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٧ مساء.- قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة ٧.٢٠ مساء.- قطار رقم 86 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة ٧.٤٥ مساء.- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة ٨ مساء.- قطار رقم 2014 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة ٩ مساء.- قطار رقم 976 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة ٩.٣٠ مساء.- قطار رقم 996 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٠ مساء.- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة ١١ مساء.- قطار رقم 890 القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة ١١٠٣٠ مساء.قطارات وجه بحري اليوم- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٨.١٥ صباحا.- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة ٨.٣٥ صباحا.- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة ١١.١٥ صباحا.- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ١٢.٣٠ مساء.