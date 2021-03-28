ضبط 20 مخالفة عدم ارتداء كمامة فى الأقصر
الأحد 28/مارس/2021 - 10:54 م
هدى الأميرطباعة
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، ومختار عبدالمنعم مدير الإشغالات بالمجلس، حملة مكبرة مساء اليوم الأحد، شملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين.
وخلال الحملة تم ضبط عدد ٢٠ مواطنًا بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيها)، وفي السياق ذاته تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية وخلال الحملة تم مصادرة 10 شيش وتحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمتابعة المستمرة للاماكن العامة حفاظا على سلامة المواطنين، حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن.
وخلال الحملة تم ضبط عدد ٢٠ مواطنًا بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيها)، وفي السياق ذاته تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية وخلال الحملة تم مصادرة 10 شيش وتحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمتابعة المستمرة للاماكن العامة حفاظا على سلامة المواطنين، حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن.