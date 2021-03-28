ضبط 20 مخالفة عدم ارتداء كمامة فى الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، ومختار عبدالمنعم مدير الإشغالات بالمجلس، حملة مكبرة مساء اليوم الأحد، شملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين.وخلال الحملة تم ضبط عدد ٢٠ مواطنًا بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيها)، وفي السياق ذاته تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية وخلال الحملة تم مصادرة 10 شيش وتحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمتابعة المستمرة للاماكن العامة حفاظا على سلامة المواطنين، حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة.يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن.