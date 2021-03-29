رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة كفرالشيخ»: الكشف على 1550 مريضًا مجانًا ضمن «حياة كريمة»

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:49 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
عمرو الشامي
طباعة
نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية شاملة مجانية لأهالي قرية 69 غرب المنصور، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن عدد المترددين على القافلة على مدار يومين بلغ 1550 مريضًا، وتلقوا جميع الخدمات المطلوبة من الكشف بجميع العيادات المتواجدة بالقافلة، والتي بلغ عددها 10 تخصصات شاملة «الباطنة، والأطفال، والرمد، والجراحة، والنساء، والعظام، والجلدية، والأسنان، وعمل التحاليل والأشعة اللازمة، وصرف الأدوية من صيدليه القافلة».

جدير بالذكر، أنه تم إقامة ندوات تثقيفية صحية للمترددين على القافلة بهدف زيادة الوعي الصحي بين المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021

مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان فى الخطوط الثلاثة

السيسي يوقع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021


الصور

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

الأكثر قراءة

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

تفاصيل مشاركة أكبر قاطرة بالعالم فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة جزر القمر بتصفيات الأمم الأفريقية

فوز ألمانيا على رومانيا 1- صفر بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال

دراسة: 316 ألف نسر أصلع فى الولايات المتحدة

فوز السويد على كوسوفو بثلاثية نظيفة فى تصفيات مونديال 2022

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

تكريم الأمهات المثاليات من نجوم الفن فى ضيافة مديحة حمدى.. الأربعاء

صدر حديثًا.. الثلاثاء بعد العصر لـ نهلة أبو العز

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء