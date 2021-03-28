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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

الأحد 28/مارس/2021 - 10:51 م
البوكر
البوكر
خالد حماد
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تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» عن الأعمال المرشحة للقائمة القصيرة، غدا الأثتنن في الساعة 30و1 ظهرا، عبر مؤتمر صحفي سيذاع أون لاين عبر خاصية «زووم».

وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من 5 أعضاء، برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع، وعضوية صفاء جبران أستاذة اللغة العربية والأدب العربي الحديث في جامعة ساو باولو، البرازيل؛ ومحمد آيت حنّا، كاتب ومترجم مغربي، يدرّس الفلسفة في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء؛ وعلي المقري، كاتب يمني وصل مرتين إلى القائمة الطويلة للجائزة؛ وعائشة سلطان، كاتبة وصحافية إماراتية، وهي مؤسسة ومديرة دار ورق للنشر ونائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كتّاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة وهم عبدالله البصيّص، عبّاس بيضون، أحمد زين، عبد المجيد سباطة، عبد اللطيف ولد عبد االله، عبد الله آل عياف، أميرة غنيم، عمارة لخوص، دنيا ميخائيل وسارة النمس.

أما الروايات التي وصلت للقائمة الطويلة فهي: رواية دفاتر الورّاق لجلال برجس، ورواية قاف قاتل، سين سعيد لعبد الله البصيّص، ورواية علب الرغبة لعبّاس بيضون برواية، ورواية بنت دجلة لمحسن الرملي، ورواية فاكهة للغربان لأحمد زين، ورواية الاشتياق إلى الجارة للحبيب السالمي، ورواية الملف 42 لعبد المجيد سباطة، وعين حمورابي لعبد اللطيف ولد عبد الله، ورواية بساتين البصرة لمنصورة عز الدين، ورواية حفرة على السماء لعبد الله آل عياف، ورواية نازلة دار الأكابر لأميرة غنيم، ورواية طير الليل لعمارة لخوص، وورواية حياة الفراشات ليوسف فاضل، ورواية وشم الطائر لدنيا ميخائيل، ورواية عينان خضراوان لحامد الناظر، وأخيرا رواية جيم لسارة النمس.

يذكر أن جائزة البوكر تهدف إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالميًا من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.

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