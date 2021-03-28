بعد تغليظ عقوبة الختان.. الباز: شكرًا نوال السعداوي

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بقرار البرلمان اليوم بتغليظ عقوبة ختان الإناث التي أقرها المجلس اليوم والتي وصلت للحرمان من مزاولة المهنة لمدة ٥ سنوات وإغلاق المنشأة الطبية.





ووجه الباز في برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، الشكر للكاتبة الراحلة الدكتورة نوال السعداوي، قائلًا: "باسم كل المصريين أوجه الشكر للدكتورة نوال السعداوي التي ناضلت كثيرًا من أجل هذه القضية، ولحماية الفتيات".





وواصل أن التخوف الوحيد في هذه القضية من التواطؤ الذي قد يحدث، من الأهل والأطباء لإجراء الختان، مطالبًا الأهالي بحماية فتياتهن.



