رئيس بعثة «الهجرة الدولية»: مصر تقدم الخدمات لـ6 ملايين لاجئ ومهاجر كمواطنين

■ بداية.. كيف ترى دعم الحكومة المصرية للمهاجرين واللاجئين؟



■ ما تقييمك لما وفرته مصر من حماية صحية لهم ضد كورونا؟



■ ماذا عن الخدمات التى تقدمها المنظمة للمهاجرين؟



■ ما دور المنظمة فى الحد من تداعيات وباء كورونا؟



■ هل تأثرت حركة الهجرة بأزمة الوباء العالمى؟



■ كيف ترى دور مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية؟



■ ما أبرز الحملات الدولية التى نفذتها المنظمة؟



■ ما رأيك فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «قوارب النجاة»؟



■ ما أبرز الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين الحكومة المصرية والمنظمة؟



ماذا تمثل لك مصر؟



أشاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى القاهرة، لوران دى بوك، بجهود الحكومة المصرية فى مواجهة الهجرة غير الشرعية ودعم المهاجرين واللاجئين، مؤكدًا أن خطة التطعيمات ضد فيروس كورونا تضم المهاجرين واللاجئين.وقال «بوك»، فى حواره مع «الدستور»: إن مصر تستضيف حاليًا أكثر من ستة ملايين مهاجر من جنسيات مختلفة، منهم ٢٦٠ ألف لاجئ مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، مشيرًا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تعاونت بشكل وثيق مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالجهد الذى بذلته وزارة الصحة والسكان وسلسلة من الجهات الفاعلة فى مصر، مثل الهلال الأحمر المصرى، تجاه المهاجرين واللاجئين.- موقع مصر الجغرافى جعلها وجهة رئيسية وطريق عبور للمهاجرين، ويتضح ذلك بالنظر إلى تركيبة المهاجرين فى مصر، فهم ينتمون إلى نحو ٧٠ دولة، بما فى ذلك السودان وجنوب السودان والعراق وسوريا واليمن وليبيا وإثيوبيا وإريتريا والصومال.وحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف مصر حاليًا أكثر من ٦ ملايين مهاجر دولى، منهم ٢٦٠ ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومجموعة كبيرة من هؤلاء المهاجرين مندمجة بشكل كامل فى المجتمع المصرى، ويسهمون فيه اقتصاديًا واجتماعيًا.مصر لا تجعل اللاجئين والمهاجرين يعيشون فى المخيمات، بل تدمجهم بشكل جيد فى المجتمع، وتتيح لهم الوصول إلى الخدمات الاجتماعية التى تقدمها الحكومة المصرية، فعلى سبيل المثال تضم خطة التطعيم ضد فيروس كورونا كل المهاجرين النظاميين فى مصر.تنفذ الحكومة المصرية خطة محكمة لمواجهة تحديات الهجرة، وتعمل المنظمة الدولية للهجرة مع الكيانات العامة والخاصة فى مصر، بما فى ذلك أكثر من عشر وزارات، وكذلك الأفراد، مثل أصحاب العمل وأفراد الأسرة، والمنظمات المجتمعية والمنظمات الدولية وشركاء التنمية.وتعمل مصر على محاور مختلفة لدعم المهاجرين واللاجئين، من خلال إجراءات عدة، من بينها ترتيبات إدارة الحدود الفعالة لأمن الحدود والحماية من الجريمة ومكافحة الاتجار بالبشر، فضلًا عن تعزيز مراقبة الأمراض والتأهب والاستجابة لها، والتحديات المتعلقة بجائحة كورونا عند نقاط الدخول والخروج، وقبول المهاجرين وتكاملهم وتماسكهم فى المجتمع داخل البلد المضيف، والتواصل الاجتماعى، والاعتراف بحقوق المهاجرين واحترامها وبرامج الحماية إلى الفئات الأكثر ضعفًا، وتوفير فرص كسب العيش.- اتخذت الحكومة المصرية تدابير سريعة لضمان الصحة العامة لمواطنيها وجميع السكان المقيمين على أراضيها، ولم يجر استبعاد المهاجرين واللاجئين، بل استفادوا من الإجراءات الداعمة. وعملت المنظمة الدولية للهجرة بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وشركائها فى الأمم المتحدة، مثل بعثة منظمة الصحة العالمية بالقاهرة. وبشكل شخصى، لدىّ تقدير كبير للجهد الذى بذلته وزارة الصحة والسكان وسلسلة من الجهات الفاعلة فى مصر مثل الهلال الأحمر المصرى، لقد عملت بلا كلل لضمان حصول جميع الأشخاص فى مصر على المعلومات الصحيحة، والوصول إلى المعلومات الوقائية، والوصول إلى المرافق الصحية والنصائح.من جهتنا، لا تزال بعثة منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة تعمل مع الشركاء فى ضمان وصول جهود الدعم المصرية للاجئين والمهاجرين على أراضيها، بناءً على جهد هائل بذلته جميع الجهات الفاعلة، ومن الجيد جدًا أن نرى أن الحكومة المصرية قد أدرجت المهاجرين فى خطتها الوطنية للتطعيم ضد «كوفيد-١٩»، هذا بالنسبة لى اعتراف بالمهاجرين وكأنهم ضمن نسيج المجتمع المصرى دون تمييز، وإننى أثنى على مصر لمثل هذه البادرة.- يمكننا أن نجد مهاجرين يعيشون فى مصر منذ عقود فى جميع المحافظات تقريبًا، وتقدم المنظمة الدولية للهجرة فى مصر مجموعة من خدمات المساعدة للفئات الأكثر ضعفًا، فمع ما مجموعه ٦.٣ مليون مهاجر يعيشون فى مصر، نحسب ما يقرب من ٩٠٠ ألف شخص بحاجة إلى نوع من المساعدة، ونحن نركز مساعدتنا للأشخاص الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن وذوى القدرات المختلفة، الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ظروف صحية صعبة، وضحايا الاتجار والأطفال المهاجرين غير المصحوبين بآبائهم أو أمهاتهم.وتنظر المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها أفضل السبل التى يمكننا من خلالها توفير قوة دفع اجتماعية واقتصادية وقانونية، من خلال المساعدة والسكن والدعم الصحى والدعم النفسى والتعليم، وموظفونا مدربون للتأكد من أن جميع الناس يتلقون العلاج والمساعدة الأنسب.كما أننا منخرطون بشدة فى مساعدة المصريين العائدين من الخارج بسبب جائحة «كورونا المستجد»، إذ ازداد عدد المغتربين المصريين الذين قرروا العودة إلى وطنهم، ونساعدهم على إعادة دمجهم فى مناطقهم الأصلية من خلال تقديم التوجيه والدعم المالى لبدء عمل تجارى أو مواجهة التكاليف الفورية للعودة.وتعمل المنظمة الدولية للهجرة مع الحكومة المصرية، وهى نشطة جدًا فى دعم مبادرات المنظمة الدولية للهجرة من خلال آليات التنسيق المختلفة، ونحن نستفيد من وزارة الخارجية، وتحديدًا إدارتها التى تتعاون معها وزارة التعاون الدولى والهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، وبالتنسيق مع الوزارة، نتواصل مع أكثر من عشر وزارات والعديد من اللجان والمجالس الوطنية، مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إضافة إلى الكيانات العامة.وتعمل المنظمة الدولية للهجرة أيضًا مع الشركات الخاصة وأصحاب العمل وأفراد الأسرة على الصعيدين الوطنى والدولى، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية وكذلك الشركاء الماليين والإنمائيين.- تساعد المنظمة الدولية للهجرة الحكومة المصرية فى الاستجابة لتفشى فيروس كورونا بالدعمين الفنى والتشغيلى فى مجال الصحة العامة والهجرة، وهذا يتماشى مع التركيز على خبرة المنظمة الدولية للهجرة الواسعة فى تمكين الحكومة والشركاء فى مصر ومساعدة المجتمعات على الوقاية والكشف والاستجابة السريعة للتهديدات الصحية على طول سلسلة الهجرة والتنقل. والأهم من ذلك، تدعو المنظمة الدولية للهجرة للقضاء على التمييز ووصمة العار تجاه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فالمنظمة الدولية للهجرة منخرطة فى منع وتقليل مخاطر الإصابة بالفيروس أثناء معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية العامة بسبب الجائحة، وتشارك المنظمة الدولية للهجرة بنشاط فى مجموعة العمل الصحية المكونة من وكالات الأمم المتحدة فى التنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان.وطورت المنظمة الاستعداد الاستراتيجى وخطة الاستجابة للدعم، إذ شاركت فى تقييمات الاحتياجات الأولية، وتعتبر الميزة النسبية للمنظمة الدولية للهجرة هى قدرتها على السرعة فى تعبئة مواردها الداخلية داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية، حيث توجد نسبة عالية من السكان المهاجرين، من خلال مساعدتها المباشرة الخاصة.وتعالج برامج المنظمة الدولية للهجرة الانعكاسات المتزايدة على الصعيدين الاجتماعى والاقتصادى، وتخفف من نقاط الضعف والمخاطر بالنسبة للمهاجرين ومضيفهم، وعلى مدار ٣٠ عامًا قدمت المنظمة الدولية للهجرة خدمات شاملة ووقائية وعلاجية، منها البرامج الصحية فى مصر والتى تكون مفيدة ومتاحة للمهاجرين والسكان المتنقلين، لسد احتياجات كل من المهاجرين ومضيفهم.ومنذ إنشاء مكتب المنظمة فى مصر عام ١٩٩١، قدم قسم الصحة بالمنظمة المساعدة لعدد متزايد من المهاجرين.وسعت المنظمة أنشطتها من أجل جعل كل تحرك فعال من خلال الاستجابة المستدامة والتواصل مع الشركاء ودعم الآليات القائمة فى الدولة، عن طريق برامج واسعة النطاق، بهدف زيادة القدرات على الكشف والحماية وعلاج الحالات المؤكدة والمعرضين للخطر، وكذلك لإطلاق حملات توعية تستهدف مجموعات المهاجرين المختلفة.- تعد إدارة الحدود والتنقل جزءًا من الاستعداد والاستجابة طبقًا لخطط مواجهة وباء «كوفيد-١٩»، ومع ذلك، فهى تختلف من بلد إلى آخر، لكن ما هو مؤكد هو أن الوباء أثر بالتأكيد على التنقل العالمى كشكل من أشكال اضطرابات وقيود السفر المختلفة.ولفهم تأثير جائحة كورونا المستجد على التنقل العالمى بشكل أفضل، نشرت المنظمة الدولية للهجرة رسم الخرائط وجمع المعلومات عن المواقع والحالات والقيود المختلفة فى نقاط الدخول فى جميع أنحاء العالم، وكذلك المواقع الرئيسية الداخلية والتى تتضمن إمكانية التنقل، إضافة إلى التعرف على حالة قيود السفر، ويهدف هذا إلى توضيح تأثير هذه التطورات على المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل والسكان المتضررين من التغيرات فى التنقل وغيرهم.وكانت هناك أيضًا آثار اقتصادية للوباء، والآثار المرتبطة بذلك على العمال المهاجرين الذين عادوا إلى بلادهم، فضلًا عن التحويلات المالية، وهى الأموال التى يرسلها المهاجرون العاملون إلى أوطانهم، تأثرت أيضًا بأزمة الوباء، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، لكن مع ذلك كشفت الأرقام عن زيادة فى تدفق التحويلات المالية تجاه مصر فى ٢٠٢٠.- تلعب مصر دورًا قويًا للغاية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية ولها نهج شامل لإدارة الهجرة، فعندما انضممت إلى مصر فى وقت مبكر من عام ٢٠١٨، اندهشت من نهج الحكومة المصرية ككل فى إدارة ملف الهجرة، لقد تأثرت بشكل خاص بالقدرات الفنية والمهنية لشركائى المصريين، وأدركت أننى سأقضى خمس سنوات من الوقت الشغوف فى العمل مع هؤلاء النظراء المطلعين الأكفاء.ويؤكد اعتماد البرلمان المصرى القانون ٨-٢-٢٠١٦ التزام مصر لمكافحة التهريب غير المشروع للهجرة وتعزيز حماية الضحايا والمهاجرين المستضعفين، ولمنع هذه الظاهرة أطلقت مصر عدة حملات إعلامية كبيرة فى جميع أنحاء البلاد، وحماية ضحايا الشبكات الإجرامية، مثل المهربين والمتاجرين بالبشر، وتعزيز أطر وإجراءات المقاضاة لضمان أعلى مستوى من التنسيق بين وكالات إنفاذ القانون فى الدولة ومع الدول المجاورة، مع نشر الأطر القانونية.ونجحت مصر فى الحد بشكل جذرى من الهجرة غير الشرعية إلى الشواطئ الشمالية، وبين عامى ٢٠١٦ و٢٠٢٠ لاحظت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» نقص عدد المهاجرين غير الشرعيين، من ٤٨٧٣ مهاجرًا فى ٢٠١٦ إلى ٧٣٩ فى سبتمبر ٢٠٢٠، وفى نفس الوقت، وصل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم اعتراضهم على الحدود المصرية عام ٢٠١٩ إلى ١١ ألفًا و٧٢٥ مهاجرًا، وهذا أصبح ممكنًا بفضل الجهود المنسقة من قبل الحكومة المصرية مع شركائها الوطنيين والدوليين، بما فى ذلك المنظمة الدولية للهجرة. وانخفض عدد المصريين وغيرهم من المواطنين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير، ما أدى إلى إنقاذ الأرواح وتقليل عدد المفقودين من المهاجرين، نتيجة لذلك تلقت أوروبا ضغوطًا أقل بكثير من جنوبها وجيرانها بالبحر الأبيض المتوسط، وبالتالى تقليل العبء على اللجوء الأوروبى وآليات الإنقاذ، ومثل هذا التغيير يمكن أوروبا من استيعاب طلبات اللجوء، وبالتالى ضمان المستوى المناسب من الحماية لهم.- منذ سنوات، تنفذ المنظمة الدولية للهجرة فى مصر حملات إعلامية حول المخاطر النابعة من الهجرة غير الشرعية، كما أظهرت الحملات خطورة الشبكات الإجرامية الموجودة والتى تنشط فى المنطقة، والتى تسهل الهجرة غير النظامية واستغلال الأشخاص، من خلال التهريب غير المشروع للمهاجرين والاتجار بالبشر.وتعاونت المنظمة الدولية للهجرة مع لجنة التنسيق الوطنية للوقاية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتعاونت المنظمة أيضًا مع رئاسة الوزراء، لتحديد أهم الأولويات، والتى تنعكس فى رسائل فعالة إلى السكان فى مصر.واقترح الخبراء الفنيون فى المنظمة الدولية للهجرة سلسلة من القنوات لنشر الرسائل لتصل إلى كل من يعيش فى المناطق النائية، وتمت مواءمة هذه الخطة الإعلامية للاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، التى تدعمها المنظمة الدولية للهجرة منذ عام ٢٠١٧.كما استخدمت المنظمة الدولية للهجرة شبكتها الدولية لنشر الحملة فى جميع أنحاء العالم، وفى عام ٢٠٢٠، فازت حملة مصر بجائزة أفضل وأشهر حملة على الإطلاق لمكافحة الاتجار والتهريب، وحظيت باهتمام مئات الملايين فى جميع أنحاء العالم.وأنتجت المنظمة الدولية للهجرة فى مصر أيضًا مواد مثل الدمى والألعاب الجماعية المصممة، وكذلك منشورات إعلامية توزع فى مصر والدول المجاورة، وداخل المدارس، بشكل أكثر تحديدًا، عملت المنظمة الدولية للهجرة مع الطلاب والمعلمين لإشراكهم فى مواضيع مختلفة تتعلق بالهجرة غير الشرعية، وكانت هناك مسابقة فنية أجريت مع طلاب من ست محافظات، للتعبير عن فهمهم خطورة الهجرة غير الشرعية.ومن خلال العمل الفنى، نحاول فى المنظمة الدولية للهجرة استخدام أى وسيلة للتواصل مع الناس، على سبيل المثال، فى المسابقة الدولية لكرة اليد، التى أقيمت فى القاهرة، جرى الترويج لسلسلة طويلة من الرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو الأخرى إلى حد كبير فى جميع أنحاء مصر، والعمل مع شركاء مثل الهلال الأحمر المصرى، وضمت فنانين ورياضيين مشهورين، مثل لاعب كرة القدم الكابتن حازم إمام، والمطرب زاب ثروت، والنجمين نيللى كريم وآسر ياسين، وهم سفراء النوايا الحسنة للمنظمة الدولية للهجرة فى مصر، ونحن فخورون جدًا ومسرورون بالعمل مع سفراء النوايا الحسنة الذين يدافعون عن قيمهم ومعتقداتهم العميقة فى الإنسانية.- مبادرة فعالة، والمنظمة الدولية للهجرة فى مصر تشارك وتدعم المبادرة الرئاسية لإنقاذ الأرواح والمتمثلة فى «قوارب النجاة»، ونعتقد أن المبادرة تنقل الرسالة الصحيحة والقوية إلى الشباب من أعلى مستوى حكومى، لأنه غالبًا ما يجرى تضليل الشباب بوعود كاذبة من قبل المهربين، ويتعرضون للضغط من مجتمعاتهم وأقرانهم وأولياء أمورهم للبحث عن طريق الهجرة، وبسبب الجهل فهم يلجأون غالبًا إلى المهربين الذين يقترحون عليهم الهجرة غير الشرعية كحل فريد. وهناك حاجة دائمًا إلى رسالة مضادة ومرحب بها، والمبادرة الرئاسية تؤكد أهمية اعتبار مصر أولًا، فالمبادرة تدعو كل الحكومة لتكمل بعضها البعض، وتقديم الحوافز المناسبة للشباب للاندماج فى السوق المصرية، ورفع وعى الشباب هو المفتاح لتغيير أفكارهم وصعوبة تضليلهم من خلال الإدراك وزيادة معرفتهم عن طريق المبادرات الحكومية. وتعمل المنظمة الدولية للهجرة على إيجاد بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية، من خلال نهجين متكاملين، الأول: تأمين الهجرة القانونية النظامية من خلال قنوات الدول التى تحتاج إلى الخبرة المصرية، والثانى تطوير فرص كسب العيش فى مصر، وتعد وزارة القوى العاملة شريكًا رئيسيًا فى مجال العمل هذا، ولقد عملنا معًا على الارتقاء بمراكز التدريب المهنى فى المناطق التى يخرج منها المهاجرون غير الشرعيين.علاوة على ذلك، نتعاون بشكل وثيق مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة الوزيرة نبيلة مكرم لدعم مبادرة «قوارب النجاة»، ونحن نعمل عن كثب مع الوزارة لدعم وإشراك المصريين المغتربين فى التنمية المحلية لمصر.ونحن نعمل مع القطاع الخاص أيضًا لجذب الشباب فى إنشاء الأعمال التجارية الجديدة، وهذا أحد مجالات العمل، حيث نحاول خلق فرص عمل للشباب، ونحن نشجع العمالة السياحية، وسلسلة من الأعمال اليدوية والوظائف.وفى الوقت نفسه، تنظم المنظمة الدولية للهجرة مع العديد من الشركاء المؤسسين، بما فى ذلك الجامعة الأمريكية بالقاهرة، دورات فى أساسيات إدارة الهجرة، ويتم تقديم دورات للمهنيين من الوزارات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، ومناقشة الأطر القانونية الدولية والوطنية، والآليات واللوائح والبروتوكولات القائمة التى تضمن إدارة أفضل لملف الهجرة.- تتمتع بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر بتعاون عميق ووثيق مع مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية والدوائر والمجالس والمؤسسات الوطنية، وهم شركاء رئيسيون فى تنفيذ برامجنا لحماية المهاجرين ومساعدتهم، على سبيل المثال، تقوم السلطات الحكومية بإحالة الحالات إلى المنظمة الدولية للهجرة، لتوفير أنواع مختلفة من المساعدة اليومية التى تساعد المهاجرين والمجتمعات المضيفة على مواجهة الحياة اليومية.وتحرص المنظمة الدولية للهجرة على العمل يدًا بيد من خلال شراكتها الفعالة والتعاون مع الحكومة المصرية، لطالما كانت مصر حليفًا وشريكًا نشطًا فى تنفيذ الميثاق العالمى حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية «GCM»، ومنذ عام ٢٠١٨، عملت مصر فى تعزيز إجراءاتها لضمان النهج الذى دعا له الميثاق العالمى «GCM»، والتى تنعكس من خلال سلسلة من الاتفاقيات والشراكات مع المنظمة الدولية للهجرة، إضافة إلى الأطر التشريعية التى تدعم الحكومة للعمل فيها لصالح نهج شامل لإدارة الهجرة.أطلقت المنظمة الدولية للهجرة فى مصر شراكات مع مختلف الوزارات، واتفقت على التعاون الوثيق بشأن تنقل العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة تهريب المهاجرين وإنشاء أنظمة حماية للمهاجرين المستضعفين، مثل نظام الحماية الذى تم تفعيله مؤخرًا لإيجاد مأوى لضحايا الاتجار.وكل هذه الإجراءات تخضع لاتفاقيات محددة والتنسيق مع حكومة مصر التى تبدى اهتمامًا كبيرًا لضمان الأفضل فى إدارة ملف الهجرة، من خلال نهج التوازن بين حماية الجميع، المهاجرين والمجتمعات المضيفة لهم وسيادة الدولة.- أحببت كل شبر فى مصر، وسأتذكر دائمًا المصريين الذين أظهروا تعاطفهم مع الآخرين وفخرهم بكونهم أفارقة وعربًا، وأفضل الهدايا القابعة فى ذاكرتى مشاركة الطعام وأنا جالس على الأرض. أحب الطعام المصرى، خاصة العيش والجبنة القريش والكشرى والمسقعة والسوبيا والبلح باللبن فى ليالى رمضان بالقاهرة.