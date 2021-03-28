عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة عامة لرفع سعر طن قصب السكر

تقدم أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة بتوقيع ٢٠ نائبا من الصعيد لزيادة سعر طن قصب السكر من 720 جنيه لـ1000 جنيه وزيادة منحة الري من قبل شركات السكر.وأكد أسامة الهواري في طلب المناقشة العامة موجه لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن محصول قصب السكر من المحاصيل الاستراتيجية ووسط ارتفاع سعر المحروقات أصبح الفلاح ومزارع القصب يعاني ويحتاج إلى أن توفر له الدولة المناخ الآمن للبقاء على تلك الزراعة الاستراتيجية في صعيد مصر تحديدا خاصة أن هذا المحصول يظل في الأرض الزراعية 12 شهرا وتحقق شركات السكر أضعاف مايتحصل عليه الفلاح والمزارع من 22 صناعة ثانوية.وقع على طلب المناقشة العامة 20 نائبا هم (طارق رسلان وعبد الحكيم العش محمد عطاالله ومحمود الشيخ وعبادة خليل ومصطفى الشريف ومحمد الشيخ وعبد الفتاح دنقل ومحمد كمال وخالد مصطفى وعادل محمد وعلى مهران ومحمد علي ورشا اسحق ومصطفى سلمان وهند جوزيف ومحمود أبو سديرة وحسين عبد المجيد ومجد الدين حسيبو ووائل زكريا).وأكد الهواري أن مزارعي القصب يتكبدون خسائر فادحة بسبب ارتفاع التكاليف، وقلة العائد الذي بالكاد يوفي المصروفات، ولابد من إعادة النظر وإقرار سعر عادل لقصب السكر خاصة أنه محصول استراتيجي، وتعمل على زراعته بعدد كبير من محافظات الصعيد.