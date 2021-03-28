ألمانيا: القيود المفروضة في البلاد ستكسر الموجة الثالثة من كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إن القيود التي يتم فرضها في البلاد ستكسر الموجة الثالثة من فيروس كورونا.وأضافت ميركل بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" أنه على الولايات الألمانية اتباع إجراءات الإغلاق العام لمواجهة تفشي الفيروس.وأشارت إلى أنه "لا يتم تنفيذ الإجراءات في كل الولايات"، متمنية على سلطات الولايات التفكير حيال هذا الأمر.ورأت أن "قيود العزل المفروضة وإجراءات فحوصات كورونا هي الطريقة الصحيحة لتجنب تفشي الفيروس".وتابعت: "لا نحتاج إلى عقد لقاءات مع قادة الولايات الإقليميين، فنحن بحاجة لتحرك سلطات الولايات الألمانية".