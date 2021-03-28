إلغاء اجتماع الحكومة الإسرائيلية.. والليكود يهاجم جانتس

أعلن بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس حزب "أزرق أبيض"، إلغاء جلسة الحكومة المقرر لها، غدًا الاثنين.وقال جانتس إنه تقرر إلغاء جلسة الحكومة نظرا لأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود، يرفض تعيين وزير قضاء دائم، ويسعى لانتظار تشكيل حكومة جديدة.في السياق ذاته، هاجم حزب الليكود، جانتس، لقراره بإلغاء اجتماع الحكومة غدا، مؤكدا أنه قرار غير مسؤول، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وحصل حزب الليكود، في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، على 30 مقعدًا، وحصل اليمين على 59 مقعدًا – إذا ما انضم لهم نفتالي بينيت رئيس قائمة «يمينا»، والتي حصلت على 7 مقاعد – وكتلة اليسار على 57 مقعدًا، والقائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد.ويحتاج نتنياهو إلى الحصول على الأغلبية المتمثلة في 61 مقعدًا، من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست، لتجنب التوجه لانتخابات ستكون هي الخامسة خلال عامين، أو الاضطرار إلى وجود تناوب على تناوب رئاسة الوزراء.