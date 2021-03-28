التضامن: الدعم النقدي وحده لا يكفي للخروج من دائرة الفقر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن برنامج وعي يستهدف الفئات الأكثر فقرًا من خلال تعزيز القيم الإيجابية والحفاظ على الصحة والتربية الأسرية الإيجابية، لمساعدة الأسر على الخروج من دائرة الفقر، والبرنامج يستهدف فى المقام الأول الأسر التى تحصل على دعم تكافل وكرامة لأنهم يحصلون على الدعم النقدى من الوزارة.أضافت الوزارة عبر موقعها الالكتروني أن البرنامج يوجه رسالة بأن الدعم النقدي وحده لا يكفي للخروج من دائرة الفقر، لذلك كان لا بد من تبنى سلوكيات إيجابية للخروج من هذه الدائرة.