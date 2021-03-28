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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب أقراص مخدرة بمطار برج العرب الدولي

الأحد 28/مارس/2021 - 10:19 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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أحبطت جمارك مطار برج العرب، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.

جاء أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة العربية رقم 104 القادمة من بيرجامو حيث اشتبه محمد علي مرسي في الراكب ط.أ.م القادم من إيطاليا حيث ظهرت عليه علامات الريبة والقلق، وبسؤاله عن وجود اي اشياء تستحق ضرائب أو رسوم أجاب بالنفي.

تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة خالد بدر تحت إشراف إسلام قباري فأفاد بوجود أجسام وكثافات مختلفة.

بالعرض على محمد عبد الآخر، مدير إدارة الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من عاصم فتحي ومايكل نبيل مأموري الحركة بحضور هلال الغزالي وطاهر بخاطره بإدارة مكافحة التهرب الجمركي وجهاد جلال وطارق عبد المنعم بإدارة الأمن الجمركي فتبن وجود ٨ شريط contramal و٨ شريط oxycontin 80 بإجمالي 160 قرص.

قرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٢٠٢١٦ للراكب.

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