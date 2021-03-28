نائب محافظ بنى سويف يتفقد أعمال مشروعات «حياة كريمة»

تواصل مجموعات وفرق عمل متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، متابعاتها الميدانية لمستجدات ملف تطوير القرى، والتي كان قد قرر المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تشكيلها تحت إشراف الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ومعاون المحافظ منسقا عاما، وتضم مجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة، وشباب مبادرة تأهيل وتمكين.وأشرف الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، على فريق العمل ومجموعات المتابعة الميدانية خلال زيارة عدد من قرى ناصر (دنديل، بني خليفة، كوم أبوخلاد، بني عدي، الرياض، البرج)، وذلك لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة.ويتم حاليا تنفيذ أعمال وإنشاءات في عدد من المشروعات تشمل أكثر من 11 قطاعًا خدميًا، منها: الصرف الصحي ومياه الشرب،التموين، البريد، التضامن الاجتماعي، الري، التعليم، الصحة،ا لشباب والرياضة، وغيرها من القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، وذلك في حضور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام وحدة متابعة المبادرة، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.واستمع نائب المحافظ لعرض موجز عن الأعمال التي تتم بتلك القرى والتي شملت: استكمال أعمال حفر سور المدرسة الابتدائية بدنديل، وجار استكمال تبطين ترعة فرع 2، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 50 %، في حين يتم حاليا استكمال توصيل خدمة الصرف الصحي بكوم أبو خلاد، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكتبي البريد بدنديل وكوم أبو خلاد بنسبة تنفيذ 80%، بينما تم عمل محضر المعاينة وتسليم الأرض المقترحة لإنشاء محطة رفع بقرية طنسا الملق ويتم حاليا إعداد تصميمات المشروع.في حين تواصلت أعمال تبطين ترعة 4 المتفرعة من ترعة حافظ، في الوقت الذي تم فيه رفع مجمع الخدمات والذي يشمل خدمات (بريد، تموين، تضامن اجتماعي، سجل مدني) داخل مقر الوحدة المحلية بالحمام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهاز التعمير والإسكان، فيما يتواصل العمل بمجمع مدارس الرياض وملحق مدرسة الشهيد أحمد عباس بالرياض، وملحق مدرسة المجمعة 1 ببني عدي، وذلك بالتوازي مع استمرار العمل في مشروع الصرف الصحي بأشمنت.