غسل اليدين يحمي من فيروس كورونا (فيديوجراف)
الأحد 28/مارس/2021 - 10:40 م
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
كشفت وزارة الصحة والسكان أهمية غسل الإيدين باستمرار، موضحة أن غسل الأيدي يحمي من الأمراض أهمها فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
أشارت الوزارة، في فيديوجراف عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن غسل الأيدي يقلل أيضًا، من الاحتياج للمضادات الحيوية وبالتالي يحافظ على فعاليته. شاهد
أشارت الوزارة، في فيديوجراف عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن غسل الأيدي يقلل أيضًا، من الاحتياج للمضادات الحيوية وبالتالي يحافظ على فعاليته. شاهد