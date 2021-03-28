وفد الكنيسة الروسية يزور الأهرامات

زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، اليوم الأحد، أهرامات الجيزة، وكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بحدائق الأهرام والتي تطل على الأهرامات، وكان في استقبالهم الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، حيث شهدوا عرضًا لفريق الكشافة وبعض الألحان الكنسية.تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.