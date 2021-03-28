نادية الجندي: محمود حميدة يمتلك جميع صفات زمن الفن الجميل

وجهت الفنانة نادية الجندي رسالة للنجم محمود حميدة عقب تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة، حيث قالت إنه فنان ملتزم جدا ويمتلك جميع صفات الزمن الفن الجميل، متمنية أن يجمعهم عمل واحد خلال الفترة المقبلة مثلما قدموا أعمال من قبل.وكرمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الفنانة نادية الجندي نظرا لمسيرتها السينمائية الكبيرة بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرة المهرجان عزة الحسيني وآخرون.