«تأملات في أحد الابن الضال».. العظة الأحدث للأنبا أرساني

بثت إيبارشية هولندا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العظة الأحدث للأنبا أرساني، أسقف الإيبارشية عبر القناة الرسمية للإيبارشية.وجاءت العظة الأحدث للأنبا أرساني بعنوان "تأملات في أحد الابن الضال"، ضمن العظات التي يلقيها خلال فترة الصوم الكبير لدعم الأقباط روحيًا.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.