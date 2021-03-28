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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

حزب الصهيونية الدينية: لا يجب الاعتماد على العرب لتشكيل حكومة يمينية

الأحد 28/مارس/2021 - 10:07 م
نفتالي بينيت
نفتالي بينيت
سارة الشلقاني
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تحدث نفتالي بينيت رئيس قائمة يمينا الإسرائيلية، اليوم، مع جدعون ساعر رئيس حزب "تكفا حدشا - أمل جديد"، والمنشق عن حزب الليكود، بشأن تنسيق المواقف لتشكيل حكومة جديدة.

وتأتي تلك المحادثات بعد اجتماع ساعر وبينيت، الذي جرى يوم الخميس الماضي، للسبب ذاته، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

من جانبه، أكد بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية الإسرائيلي، أنه لا يجب الاعتماد على العرب لتشكيل حكومة ائتلافية يمينية.

وطالب سموتريتش كل من ساعر وبينيت بضرورة تحديد مطالب أساسية كشرط لتشكيل حكومة يمينية.

وحصل حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، على 30 مقعدًا، وحصل اليمين على 59 مقعدًا – إذا ما انضمت لهم قائمة «يمينا» والتي حصلت على 7 مقاعد – وكتلة اليسار على 57 مقعدًا، والقائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد.

ويحتاج نتنياهو إلى الحصول على الأغلبية المتمثلة في 61 مقعدًا، من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست، لتجنب التوجه لانتخابات ستكون هي الخامسة خلال عامين، أو الاضطرار إلى وجود تناوب على تناوب رئاسة الوزراء.

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