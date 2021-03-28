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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ولاد ناس» ملحمة درامية تبرز دور الآباء في حياة الأبناء

الأحد 28/مارس/2021 - 10:04 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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أثار برومو مسلسل «ولاد ناس» ضجة كبيرة فور طرحه خلال الأيام الماضية ويعرض في الموسم الرمضاني المقبل على شاشة قناة القاهرة والناس.

وتتناول أحداث مسلسل «ولاد ناس» أهمية دور الأباء في تربية أبنائهم ورقابتهم وعدم إهمالهم، كما يسلط الضوء على كيفية التعامل معهم في سن المراهقة، حيث يعتبر هذا العمر من أخطر الأعوام التي يمر بها أي شاب او فتاة سواء من طبقة غنية أو فقيرة، فمن السهل أن يجذبه أصدقاء السوء لارتكاب كل الأخطاء وإيقاعهم في المصائب من إدمان وسرقة.

ومن اللافت للنظر أن المسلسل يعتبر بطولة جماعية حيث يجمع عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف الذين اختاروا المشاركة في هذا العمل الشيق الذي يتضمن رسالة هامة، مما يجعله من المسلسلات التي تبشر بنجاحها بسبب مضمونها ومحتواها القوي.

ويشارك فى بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخى، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازى، وفريد النقراشى، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدنى وندى عادل وطارق عبد الحليم، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدوانى، والفنان بيومى فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

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