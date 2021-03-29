مشاهد من «جدعنة السوهاجيين».. حادث القطارين يظهر المعدن الأصيل

جدعنة محمد كاراتيه



طلاب جامعة سوهاج يتبرعون بالدم



المستشفيات الخاصة تعلن فتح أبوابها بالمجان



مطعم شهير بسوهاج يقدم وجبات مجانية للمغتربين



الأهالي يفتحون بيوتهم للمغتربين



العمال والأهالي بسوهاج: يفتحون المساجد القريبة من المستشفيات للمغتربين



شركة نقل خاصة تخصص سيارات لنقل المصابين لمحافظاتهم



مبادرات الجمعيات الخيرية والبنك الأهلي



المجلس القومي للمرأة بسوهاج يوجه أعضائه والرائدات الريفيات بتلبية إحتياجات المرضى



بالرغم من أن حادث قطاري سوهاج مؤسف وأن هناك جانب من الإهمال والأخطاء أدت لوقوع الحادث، إلا أن هناك جانبًا مضيئًا يظهر معدن الشعب المصري في وقت الأزمات وتذوب فيه الفوارق العرقية والدينية ليلتحم الجميع معا في أروع البطولات.المشهد الأول لشباب في نهاية العقد الثاني من العمر يدعى "محمد أحمد" والشهير بمحمد كاراتيه نسبة إلى عمله في توزيع كراتين المنتجات الغذائية على المحلات، فهو شاب بسيط من غرب مدينة طهطا، أخذ يجرى ناحية القطار كالمجنون وعندما لاحظ بعد المسافة للوصول لأقرب كوبري يمكن نقل المصابين إليه والذي يبعد مسافة كيلوعن موقع الحادث، قام وهو مجموعة من أصدقائه بإلقاء عدد من جذوع النخيل في الترعة المجاورة للحادث، لكي يتمكن المنقذون والمسعفون وشباب القرية عليها لإنقاذ الضحايا، ولم يكتف بذلك بل قام بالنزول بكامل ملابسه في قاع الترعة ليمد يده ويكون سند وعون لمن يمرون فوق هذا الجسر المصطنع لكسب الوقت وإنقاذ الضحايا الى الجهة المقابلة والتي تقف عليها سيارات الإسعاف عاجزة عن المرور.وعقب محمد أحمد، أثناء حديثه لـ"الدستور" قائلا: إن هذه أزمة والكل معرض للوقوع في نفس المشكلة، وكان من الممكن أن أكون أنا داخل القطار وأحد المصابين مكاني وكان وقتها سيقوم بنفس الشيء وربما أكثر، وقد يكون أحد من إخوتى وأصدقائى أو أقاربي داخل القطار.وتابع: واجب على كل شخص أن يقوم بالدور اللي عليه ولا يقف مكتوف الأيدي ملقى اللوم على الدولة والحكومة، وانه من الواجب على كل فرد أن يقوم بعمل الواجب الذي يملي عليه ضميره، ويترك الأمر لله ثم المسئولين وهذا المنطق جعلني أن أكون أول واحد يحاول مساعدة الناس ويساعدهم في الخروج.أما طلاب جامعة سوهاج أسرعوا وتكدسوا داخل مستشفى سوهاج الجامعي بأعداد كبيرة للتبرع بالدم لإنقاذ المصابين وتعويض عجز أكياس الدم الذي احتاجه المصابين نظرا لخطورة إصاباتهم ولم يكن مشهد التبرع بالدم فحسب ولكنهم سارعوا في جمع الأموال من مصروفاتهم الخاصة وشراء بطاطين لتوزيعها علي المصابين."حداد" يحول معدات ورشته لتقطيع حديد القطار وآخر يوزع المياه والعصائرأما المشهد الثالث لأسامة محمد، الذي يعمل حداد بمركز طهطا والذي هرع إلي مكان الحادث بعد سماع صوت الاصطدام وعلم أنه حادث تصادم قطارين، فأسرع بمعداته وفريق من ورشته بصاروخ قاطع للحديد واسطوانات أكسجين لتقطيع الحديد داخل القطار لإنقاذ الضحايا والمصابين الذين كانوا عالقين داخل القطار بسبب ضغط الحديد عليهم.أما عم أحمد عبد الرحمن، صاحب السوبر ماركت الواقع بجوار الحادث الذي أسرع بزجاجات المياه والعصير ليقدمها للمصابين الناجين من الحادث دون مقابل.وفى سابقة لم نراها من قبل تطوعت المستشفيات الخاصة ذات التكلفة والخدمة المرتفعة لفتح أبوابها على مصراعيها أمام المصابين للمشاركة في تطبيب جراحهم، حيث أعلن أحد المستشفيات الخاصة استقبال لحالات المصابين بالمجان وناشدت الأهالى عبر صفحتها الرسمية بالتوجه للمستشفى، كما وفر جميع سيارات الإسعاف الخاصة بها وجميع أسرة العناية المركزة وقسم الاستقبال بالمجان وان هذا تم إخطار مديرية الصحة به ليتم التنسيق بينهم وإرسال حالات المصابين إليهاوأرسل أحد أكبر المستشفيات بمحافظة سوهاج سيارات إسعاف مجهزة وكميه من المستلزمات لمستشفيات المراغة وطهطا وسوهاج الجامعي، كما أجرى عددًا من الفحوصات والجراحة وتقديم العلاج اللازم للمصابين المحولين من مستشفى سوهاج الجامعي.فيما بادر أحد المطاعم الشهيرة بطهطا بعمل وجبات لجميع المغتربين من أهالي المصابين الذين أتوا من المحافظات المجاورة للاطمئنان علي ذويهم معلنا فتح أبوابه أمام جميع المغتربين علي مدار اليوم وفي أي وقت بدون أي مقابل مجانا تضامنا مع أهالي المصابين في حادث سوهاج الأليم.كما تجلت شهامة أبناء محافظة سوهاج في العديد من المواقف حيث قام المواطن "اشرف.ب" بعرض عدد من الشقق المفروشة للمغتربين لاستضافه أقارب المصابين وذويهم ليسكنوا فيها دون تقاضي أي اجر عليها.وفى مدينة المراغة، قام عدد من الشباب بجمع التبرعات من الراغبين من أصحاب المحلات التجارية واستئجار شقتين بالقرب من مستشفى المراغة المركزي وتخصيصها الاستقبال السيدات والأطفال من ذوي المصابين الذين جاء من كل مكان للاطمئنان على ذويهم وكذلك توفير لهم عدد من الوجبات بالتنسيق مع عدد من الجمعيات حتى يتم شفاء مصابهم.كما قام عدد من الأهالي والعاملين بالأوقاف بمركز طهطا بفتح المساجد بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء وعدم الخوف من التعرض للمسائلة القانونية لتوجيه النداء لأهالي المدينة والمترددين عليها ا للتبرع بالدماء لتكون جاهزة بكميات وفيرة لخدمة المصابين الذين بلغ عددهم 58 مصاب داخل مستشفى طهطا وهي أكبر رقم نظرا لقرب المستشفى من مكان الحادث والتي لاقى هذا النداء على الفور استجابة واسعة من مدينة طهطا والقرى التابعة لها كما تم التوجه لمراكز الطبية الخاصة والمتخصصة التي فتحت أبوابها ووفرت سيارات الإسعاف الخاصة بها ولم تنظر إلى أى مقابل مادي، واعتبرت أن هذه من قبيل المشاركة المجتمعية مثل مستشفى الرحمة الخاصة ونور الحياة ومستشفى دار الشفاء.في المقابل، قام أصحاب شركة خاصة للنقل الجماعي بتوفير أتوبيسات لأهالي وذوي المصابين من والي المحافظات المختلفة المجاورة ومن والي المستشفي والأماكن التي يطلبونها سواء كان مطاعم أو مستشفيات أو أي مكانفيقول عمر الكودي، المسئول عن أحدى شركات النقل بطهطا أن ما نفعله أنا أو أى صاحب عمل أخر لا يأتي ذره واحده مما فعلوه مواطني سوهاج الذين ساعدوا باستخراج الجثث والضحايا بكل الوسائل.وبادرت عدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية لتقديم العون للمصابين وناشدت المواطنين للمساعدة والتبرع بالدم والمساهمة في نقل المصابين إلي المستشفي والبحث عن المفقودين، ويقول يوسف عساف من أهالى أسوان ومتطوع لدى مؤسسة "فاعل خير" بسوهاج:"انطلقنا نسعف المصابين ونساعد في أخرجهم من الحادثة وفريق التبرع بالدم يحشد الشباب للتبرع والمساعدة ونعمل منذ ساعتين وسنكمل حتى تستقر الأوضاع".كما توجه أحمد سلطان، رئيس منطقة فروع الصعيد وعلاء البدري، مدير فرع البنك الأهلي بطهطا يرافقه عدد من موظفي البنك إلى مستشفى طهطا العام وقاموا بالتبرع بالدم وكذلك بمبلغ مالي لشراء أي مستلزمات أو أدوية يحتاجها المصابين فى المستشفيات.كما قالت الدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة أن الفرع وجه جميع الأعضاء والرائدات الريفيات بالتواجد بشكل مستمر في المستشفيات وجمع المواطنات الراغبات بالتبرع بالدم لتوفير وسائل المواصلات لهم كذلك توفير عدد من المستلزمات الطبية وزيارة السيدات التي تحتاج للرعاية.