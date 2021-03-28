وزارة السياحة تطالب الشركات بتقديم ميزانيتها العمومية
الأحد 28/مارس/2021 - 10:42 م
رامى حسينطباعة
استعجلت وزارة السياحة والآثار، الأحد، مجلس تيسير الأعمال بغرفة شركات السياحة ضرورة التنبيه على الشركات السياحية إرسال الميزانية العمومية وحساباتها الختامية المقفلة 31/12/2020 فى موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، تنفيذًا لنص المادة 16 من قانون 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وفى ضوء الالتزام بالقواعد التى تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية.
وطالبت الغرفة الشركات، في منشور حصلت «الدستور» على نسخة منه التزام بتقديم الميزانية العمومية والحساب الختامي فى الموعد المحدد، حتى لا تقع الشركات تحت طائلة القانون.
وطالبت الغرفة الشركات، في منشور حصلت «الدستور» على نسخة منه التزام بتقديم الميزانية العمومية والحساب الختامي فى الموعد المحدد، حتى لا تقع الشركات تحت طائلة القانون.