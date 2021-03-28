وزارة السياحة تطالب الشركات بتقديم ميزانيتها العمومية

استعجلت وزارة السياحة والآثار، الأحد، مجلس تيسير الأعمال بغرفة شركات السياحة ضرورة ‏التنبيه على الشركات السياحية إرسال الميزانية العمومية وحساباتها الختامية المقفلة 31/12/2020 ‏فى موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، تنفيذًا لنص المادة 16 من قانون 38 لسنة ‏1977 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وفى ضوء الالتزام بالقواعد التى تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية.وطالبت الغرفة الشركات، في منشور حصلت «الدستور» على نسخة منه التزام بتقديم الميزانية العمومية والحساب ‏الختامي فى الموعد المحدد، حتى لا تقع الشركات تحت طائلة القانون.