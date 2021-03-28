رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محافظ جنوب سيناء يشهد افتتاح ملتقى الشركات الناشئة الأول

الأحد 28/مارس/2021 - 10:41 م
خالد فودة
خالد فودة
علا غزال
طباعة
شهد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الأحد، افتتاح فعاليات ملتقى الشركات الناشئة الأول (The Startup Festival)، والذى ينظمه مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بمدينة شرم الشيخ، على مدى يومين، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وشهد افتتاح الملتقى حضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ولفيف من ممثلى الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية، وبمشاركة من مجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين.

وقال محافظ جنوب سيناء: "نسعد هنا فى شرم الشيخ باستضافة مثل هذه الأحداث والفعاليات التى دائمًا ما تبعث برسالة للداخل والخارج، مفادها أن شرم الشيخ مدينة السلام، هذه المدينة الخضراء التى تتبع إجراءات احترازية على أعلى مستوى، مما يدفع بالجامعات والهيئات لإقامة مثل هذه الفعاليات على أرضها".

أضاف فودة: "لدىّ نظرة مختلفة لافتتاح الملتقى، حيث أثبت حفل الافتتاح أن شرم الشيخ مدينة تفتح ذراعيها لمثل هذه الفعاليات، التى تشجع السياحة وتشكل زخما لا بأس به"، معربًا عن سعادته بما يدور على أرض مدينة شرم الشيخ، متابعًا أن الشباب يعيش عصرًا ذهبيًا فى ظل القيادة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة خليل ممثلة وزارة التخطيط عن سعادتها بالتواجد بين الحضور اليوم، مضيفة أن ريادة الأعمال تساعد الشباب على الابتكار، وهو ما يؤثر بالإيجاب فى التنمية الاقتصادية.

أشارت إلى أن وزارة التخطيط تقوم بالعديد من الأنشطة التى بدورها تسهم فى الارتقاء بمجال ريادة الأعمال وتدعيمه، وأشادت بما تقوم به الأكاديمية فى تشجيع رواد الأعمال.

من ناحيته، قال إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن هذا الملتقى يأتى استكمالًا لجهود الأكاديمية ودورها الريادى فى تبنى المبادرات والبرامج المستهدفة، لنشر مفاهيم ومبادئ ريادة الأعمال، وغرس ثقافة الإبداع والابتكار فى الشباب العربى والمصرى، معربًا عن تقديره لرعاية ودعم الأمين العام للجامعة العربية لهذا الملتقى، كما أشاد بجهود خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى دعم وتيسير استضافة الملتقى بمدينة شرم الشيخ.

أضاف أن الملتقى يأتى بالتزامن مع مرور خمس سنوات على إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، وما تحقق من إنجازات، حيث يسلط الضوء على العشرات من النماذج الناجحة لشباب رواد الأعمال وشباب الجامعات المختلفة، من خلال معرض المشروعات والأفكار الناشئة الذى يقام على هامش الملتقى، بمشاركة ما يقرب من مائة مشروع، كما أنه فرصة لصانعى السياسات وداعمى مجتمع ريادة الأعمال لتبادل الخبرات الداعمة لشباب رواد الأعمال من خلال ورش العمل المتخصصة.

موضوعات متعلقة

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»


الصور

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على تردد قناة dmc دراما الجديد 2021

اعرف البداية| موعد شهر رمضان 2021 في مصر

كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

أيام زمان

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء

نوال السعداوي: «علاقتي بشريف أكثر تحررًا من علاقة سيمون بسارتر»

رئيس قسم المسرح بجامعة حلون يتهم الجزيرة الوثائقية بالسطو على حقوق «الأراجوز المصري»

«هجرة شجرة» في ملتقى مبدعي ونقاد أدب الطفل الخميس