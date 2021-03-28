محافظ جنوب سيناء يشهد افتتاح ملتقى الشركات الناشئة الأول

شهد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الأحد، افتتاح فعاليات ملتقى الشركات الناشئة الأول (The Startup Festival)، والذى ينظمه مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بمدينة شرم الشيخ، على مدى يومين، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.وشهد افتتاح الملتقى حضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ولفيف من ممثلى الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية، وبمشاركة من مجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين.وقال محافظ جنوب سيناء: "نسعد هنا فى شرم الشيخ باستضافة مثل هذه الأحداث والفعاليات التى دائمًا ما تبعث برسالة للداخل والخارج، مفادها أن شرم الشيخ مدينة السلام، هذه المدينة الخضراء التى تتبع إجراءات احترازية على أعلى مستوى، مما يدفع بالجامعات والهيئات لإقامة مثل هذه الفعاليات على أرضها".أضاف فودة: "لدىّ نظرة مختلفة لافتتاح الملتقى، حيث أثبت حفل الافتتاح أن شرم الشيخ مدينة تفتح ذراعيها لمثل هذه الفعاليات، التى تشجع السياحة وتشكل زخما لا بأس به"، معربًا عن سعادته بما يدور على أرض مدينة شرم الشيخ، متابعًا أن الشباب يعيش عصرًا ذهبيًا فى ظل القيادة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.من جانبها، أعربت الدكتورة غادة خليل ممثلة وزارة التخطيط عن سعادتها بالتواجد بين الحضور اليوم، مضيفة أن ريادة الأعمال تساعد الشباب على الابتكار، وهو ما يؤثر بالإيجاب فى التنمية الاقتصادية.أشارت إلى أن وزارة التخطيط تقوم بالعديد من الأنشطة التى بدورها تسهم فى الارتقاء بمجال ريادة الأعمال وتدعيمه، وأشادت بما تقوم به الأكاديمية فى تشجيع رواد الأعمال.من ناحيته، قال إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن هذا الملتقى يأتى استكمالًا لجهود الأكاديمية ودورها الريادى فى تبنى المبادرات والبرامج المستهدفة، لنشر مفاهيم ومبادئ ريادة الأعمال، وغرس ثقافة الإبداع والابتكار فى الشباب العربى والمصرى، معربًا عن تقديره لرعاية ودعم الأمين العام للجامعة العربية لهذا الملتقى، كما أشاد بجهود خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى دعم وتيسير استضافة الملتقى بمدينة شرم الشيخ.أضاف أن الملتقى يأتى بالتزامن مع مرور خمس سنوات على إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، وما تحقق من إنجازات، حيث يسلط الضوء على العشرات من النماذج الناجحة لشباب رواد الأعمال وشباب الجامعات المختلفة، من خلال معرض المشروعات والأفكار الناشئة الذى يقام على هامش الملتقى، بمشاركة ما يقرب من مائة مشروع، كما أنه فرصة لصانعى السياسات وداعمى مجتمع ريادة الأعمال لتبادل الخبرات الداعمة لشباب رواد الأعمال من خلال ورش العمل المتخصصة.