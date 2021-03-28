المركز القومي للسينما يقيم نادي سينما بورسعيد (صور)

أقيمت مساء أمس فعاليات نادى سينما بورسعيد الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى بالتعاون مع محافظة بورسعيد.وخلال الفعاليات أقيمت محاضرة عن مبادئ صناعة الفيلم التسجيلي والروائي القصير، وتم عرض مجموعة من الأفلام عن محافظة بورسعيد وهي الفيلم الروائي "عجوز بالعشرين" إخراج احمد إسماعيل، والفيلم التسجيلي "صائد البط" للمخرج معتز الدهشان، والفيلم الروائي القصير "الميعاد" إخراج أشرف الشناوي، إضافة إلي فيلم "كلمة" للمخرج معتز الدهشان.وعقب عروض الأفلام أقيمت ندوة لمناقشة الأفلام مع الجمهور وقام بإدارتها الناقد السينمائي أحمد النبوي.