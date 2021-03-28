الأنبا ثاوفيلس يشارك في القداس السنوي للكلية الإكليريكية بالمحرق

يترأس الأنبا ثاوفيلس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنفلوط، في القداس الإلهي السنوى للكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء مريم المحرق.كما يشارك في صلوات القداس الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير العذراء المحرق، بحضور رهبان الدير، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.