حبس المتهم بالنصب على المواطنين باستثمار أموالهم في الأدوية

قررت النيابة العامة الأحد، حبس متهم بـ النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحريات قيام المتهم بالحصول على أموال المواطنين مقابل حصولهم على ربح شهري، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، ومارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ملايين الجنيهات تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3% من قيمة رأس المال.وتمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط المتهم وبسؤاله أقر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته المبالغ المالية الخاصة بالمبلغ في أعمال التجارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.