محمود حميدة يرتدي الزي النوبي بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

ظهر الفنان محمود حميدة وهو يرتدي الزي النوبي ضمن حفلة تكريم أكثر 10 شخصيات أثروا مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية منذ دورته الأولى حتى العاشرة وتقام فعالياتها الآن.ويكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ضمن فعاليات الدورة العاشرة 10 شخصيات مصرية دعمت المهرجان وساهمت في نجاحه وتوطيد دعائمه منذ دورته الأولى حتى دورته الأخيرة.ومن المكرمين الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق الذي وافق علي خروج المهرجان للنور منذ تاسيسه، والسفير عزت سعد محافظ الاقصر الأسبق الذي خرج المهرجان خلال فترة رئاسته للمحافظة، كما يكرم المهرجان الممثل الكبير محمود حميدة رئيس شرف المهرجان لمدة ثلاث دورات.