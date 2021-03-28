مصدر بـ«هيئة قناة السويس»: نستعد لمحاولة جديدة لتعويم السفينة الجانحة

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس، أن الهيئة تستعد لمحاولة جديدة لسحب سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بقناة السويس، اليوم الأحد.وأوضحت المصادر لـ"الدستور" أن محاولة السحب ستكون في تمام الساعة 11 و23 دقيقة، بسبب ارتفاع نسبة المد 8 سم عن أمس حيث تصل نسبة المد اليوم لـ206 سم، مع توقع لزيادة الريح للضعف، مما يساعد في عملية السحب بشكل كبير، خاصة مع انضمام قاطرتين جدد تتماثلان في المواصفات الفنية، يبلغ طول كل قاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، بغاطس كلي 5.75 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما تمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية مصنوعة من قبل شركة Voith الألمانية، وماكينات من شركة DAIHATSU اليابانية.