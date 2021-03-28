«الفقر يولد الكفر».. الباز يدعو إلى لم شمل أسرة السيدة سمرة ونجلها ورفع كفاءة منزلها

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إلى لم الشمل بين السيدة سمرة الراوي الناجية من حادث قطري سوهاج ونجلها ورفع كفاءة المنزل في نجع حمادي.





وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الست سمرة من نجع حمادي، وتقول إن ابنها طردها من المنزل، واعتدى عليها، وأنها لم تمتلك مكان آخر تذهب إليه، وأنها قررت السفر إلى القاهرة كي تذهب إلى مسجد السيدة زينب وستجير بها، حتى يّصلح حالها.