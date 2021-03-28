«الدلتا للسكر»: سنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي قريبًا
الأحد 28/مارس/2021 - 09:50 م
صلاح عامرطباعة
أعلن الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر أن الأرصدة الاحتياطية للسكر بمصر تكفي 6 أشهر، لافتًا إلى أنه سيتم رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر لتصل إلى 90٪.
وقال أبواليزيد، لـ«الدستور» إنه بحلول نهاية يوليو المقبل سيتم غلق باب التوريد من المزارعين لتصل فترة التوريد خلال 6 أشهر، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف الموسم الحالي توريد 2 مليون و300 ألف طن بنجر إلى مصانع السكر لإنتاج 310 آلاف طن سكر أبيض و120 ألف طن مولاس و125 ألف طن تفل بنجر جاف.
وقال أبواليزيد، لـ«الدستور» إنه بحلول نهاية يوليو المقبل سيتم غلق باب التوريد من المزارعين لتصل فترة التوريد خلال 6 أشهر، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف الموسم الحالي توريد 2 مليون و300 ألف طن بنجر إلى مصانع السكر لإنتاج 310 آلاف طن سكر أبيض و120 ألف طن مولاس و125 ألف طن تفل بنجر جاف.