«الدلتا للسكر»: سنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي قريبًا

أعلن الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر أن الأرصدة الاحتياطية للسكر بمصر تكفي 6 أشهر، لافتًا إلى أنه سيتم رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر لتصل إلى 90٪؜.وقال أبواليزيد، لـ«الدستور» إنه بحلول نهاية يوليو المقبل سيتم غلق باب التوريد من المزارعين لتصل فترة التوريد خلال 6 أشهر، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف الموسم الحالي توريد 2 مليون و300 ألف طن بنجر إلى مصانع السكر لإنتاج 310 آلاف طن سكر أبيض و120 ألف طن مولاس و125 ألف طن تفل بنجر جاف.