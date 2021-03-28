حلقة نقاشية بجامعة المنصورة بعنوان العنف القائم على النوع الإجتماعى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة ملتقى"هى تقود" تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط وريادة الدكتور محمود المليجي، وإشراف الدكتور طارق غلوش القائم بعمل عميد كلية التجارة وبحضور الدكتورة سماح حافظ وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتوره أمينة شلبي مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.وبدأت فعاليات الملتقى بحلقة نقاشية بعنوان "العنف القائم علي النوع الإجتماعي" تناولت الحلقة العنف القائم علي النوع الإجتماعي وأشكال وأنواع العنف المختلفة ومنها: التحرش الجنسي والتحرش في أماكن العمل، وتناولت الدكتورة مريم وحيد دور السنيما في تناول موضوع العنف ضد المرأة مشيرة للعديد من الأفلام المصرية كزوجة رجل مهم وأحكي يا شهرزاد و٦٧٨ وغيرها.واشارت إيناس حمدي موضوع التحرش في أماكن العمل، مشيرة إلي أن معظم أماكن العمل الآن بمصر لديها سياسة لمناهضة العنف القائم علي النوع والتحرش الجنسي، كما أشارت إلي تغليظ المشرع المصري لعقوبة التحرش الجنسي موضحة إلي أن الناجيات من العنف بحاجة للتشجيع للإقدام علي تقديم بلاغات حيث ان ما يمنعهن هو الوصم المجتمعي.وذكرت أن النائب العام والقياة السياسية في مصر تنتهج سياسة عدم تقبل أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة علي الإطلاق، مشيرة إلي الإستجابة السريعة لبلاغات الناجيات.كما أشارت الدكتورة مريم وحيد إلي الموروث الثقافي ودوره في ترسيخ ثقافة العنف المبرر ضد المرأة.وتابعت الدكتورة سماح السعيد إلي أنه لا يمكن أن يتم تمكين وقيادة دون إنهاء كافة أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة الي الإستراتيجية الوطنية للتمكين واجندة مصر ٢٠٣٠ التي تهدف الي تحقيق المساواة بين الجنسين.و تم عرض فيلم بين بحرين وهو أول تعاون مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة وذلك لدور السنيما الهام في تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والمبنية علي التمييز والموروثات الخاطئة وخلافه. الفيلم من تأليف مريم ناعوم وإخراج أنس طلبه ومن إنتاج شركة إكسير.