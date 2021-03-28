ضمن مبادرة «حياة كريمة».. قافلة سكانية بقرية دسونس أم دينار بدمنهور

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.وأشار محافظ البحيرة إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة "حياة كريمة" في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.وقد قامت الوحدة المحلية لمركز دمنهور برئاسة عادل عبدالكريم بالتنسيق مع الدكتورة كريمة السلاموني، مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة لتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية دسونس أم دينار بمبنى مركز الشباب وه إحدى قرى المبادرة الرئاسية، وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة حيث تم خلال القافلة تقديم ندوة توعية بخطورة الزيادة السكانية وخطورة ختان الإناث.بدأت الندوة بكلمة الترحيب بالحضور من قبل محمد مسعود نائب رئيس المدينة، وتحدث عن مخاطر الزيادة السكانية وتأثيره السلبي على المجتمع.وأوضح الدكتور أشرف محي الدين مدير مديرية الطب البيطري، الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومرض البروسيلا وكيفية الوقاية والعلاج والتخلص من الأجزاء المصابى وأخطار إلقاء الحيوانات النافقة في الترع والمجاري المائية.وأشارت منسقة وحدة السكان بمركز ومدينة دمنهور إلى أخطار الزيادة السكانية كونها وحش يلتهم أي زيادة في جهود الدولة للتنمية وآثار ختان الأناث والزواج المبكر على الفتاة والأسرة والمجتمع والقوانين إلى تسنتها الدولة لتجريم الختان وأهمية رفع الوعي بمدى خطورة تلك الممارسات.وأوضحت مديرة العلاقات العامة بالوحدة المحلية أهمية استغلال الموارد البيئية المتاحة والاستغلال الأمثل لها.وخلال كلمته أكد الدكتور محمد محمود أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، على جرم ختان الإناث وأضراره والتي تعد عادة خاطئة والطب الحديث هو صاحب الرأي؛ نظرا لما تسببه من أضرار صحية ونفسية للمرأة.كما تم خلال القافلة تقديم الخدمات التالية:-- قطاع الصحة توقيع الكشف الطبىيعلى ٢٦٢ مريضًا (٦٥ أطفال و١٤٩ باطنة و٤٨ نساء).- كما تم تقديم ندوة توعوية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها.- علاج ورش ٣٠٠ رأس أغنام،- علاج ورش ١٠٠ارأس أبقار وجاموس.- تم عمل استكتاب لعدد ٣٨ أمىي وسيتم تسجيلهم على قاعدة البيانات وسوف يتم إبلاغهم بميعاد امتحان محو الأمية.- توزيع هدايا على أطفال القرية.