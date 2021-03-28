تفاصيل لقاء محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة.وأثناء الزيارة أشاد اللواء عادل الغضبان بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي طبقت في محافظة بورسعيد، مثمنا الدور الكبير الذي تبذله المنظومة لخدمة أهالي المحافظة، مبديا سعادته إن بورسعيد كانت هي أولى المحافظات التي تم تطبيق المنظومة الصحية الجديدة بها، ما يعد إنجازا تاريخيا للمحافظة.ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون المثمر بين بورسعيد والهيئة العامة للرعاية الصحية وكل الجهات المعنية في الدولة كان من أهم أسباب نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلا إن الهيئة لا تدخر جهدا لتقديم أحدث الممارسات الطبية والتكنولوجيه لضمان خدمات طبية متقدمة حديثة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة بشكل خاص وكل محافظات المنظومة بشكل عام.وفي نهاية الزيارة قام الدكتور أحمد السبكي بشكر اللواء عادل الغضبان على تشريفه بزيارة المقر الرئيسي للهيئة، وشكره على دوره التاريخي في إرساء اللبنات الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد أولى محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدا تسخير كل إمكانيات الهيئة للوفاء باحتياجات المنتفعين من مشروع التأمين الصحي الشامل، ما يعد تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بتقديم منظومة صحية متميزة تليق بالمواطن المصري.وتم الاتفاق على زيارة ميدانية قريبا يقوم بها الدكتور أحمد السبكي ووفد من الهيئة العامة للرعاية الصحية لمحافطة بورسعيد سيتم خلالها افتتاح دخول عدد من الوحدات الصحية الخدمة، وكذلك تشغيل مستشفى ٣٠ يونيو وعدد من الأقسام المستحدثة داخل المستشفيات.