محمود خليل يكتب: مواكب العز والمال والأحزان.. فى العصر العثمانلى

بعد مرور ما يقرب من قرن ونصف القرن من الزمان على سيطرة الأتراك على مصر كانت صورة الحياة فيها قد أخذت وجهًا «عثمانليًا» تكاملت فيها أوضاع الشعب مع أدوار النخبة الحاكمة المتسلطنة داخل القلعة أو المستوزرة «الوزراء» أو المسئولة عن جمع الضرائب من أولاد البلد لتنتج وضعًا شابه قدر كبير من التردى.

ولدت فى هذا العصر واحدة من أكثر الآفات تواصلية داخل المجتمع المصرى، والمتمثلة فى عنجهية المنصب. يصف الرحالة «أوليا جلبى» فى كتابه «الرحلة إلى مصر والسودان وبلاد الحبش» هذه الوضعية التى ارتبطت بالوزراء بوجه خاص قائلًا: «اللهم احفظنا فإن وزراء مصر وباشواتها يخدعون ويفتنون من التعظيم والتبجيل والإكرام والمديح، وبعظمة المواكب التى يقابلون بها، فيتحركون بغرور وغطرسة».

حالة التوق والاشتياق إلى المنصب بين المصريين تكاد تكون موروثًا عثمانيًا بالأساس، وهى ترتبط فى جانب منها بمظاهر الأبهة التى تسود حياة الشخص بعد أن يتموضع فى منصب معين، والتى تظهر معالمها فى حالة التبجيل والاحترام التى يقابل بها، والتى تنعكس على حال صاحب المنصب، فيصبح ميالًا للمديح والاحتفاء بأقواله وأفعاله، تياهًا بالمواكب التى يدخل أو يخرج بها من مكان عمله، متبرمًا من أقل نقد يوجه إليه، متعاليًا على فكرة التقييم أو الحساب على أدائه. وهذا التعالى على التقييم يعد سرًا من أسرار تردى الأداء.

رسّخت التجربة العثمانية فى الثقافة الإدارية المصرية، متأثرة فى ذلك بالتجربة المملوكية، أن المنصب مصدر من مصادر الوجاهة الاجتماعية، بدرجة أكبر من النظر إلى المنصب كمسئولية تلقى على عاتق صاحبها، قد تؤدى إلى إرباك نمط حياته، وتفرض عليه أعباءً ومتطلبات ربما لو فكر قليلًا لوجد نفسه فى غنى عنها، إذا كان يؤثر الحياة الأهدأ.

باستعراض تركيبة المجتمع المصرى أواخر القرن السابع عشر نلاحظ أيضًا بروز أدوار جامعى الضرائب «جاويشية الخزينة السلطانية والدفتردار». وكان دأبهم جمع المال والهدايا للباشا الساكن فى القلعة، ليتولى توزيع الغنيمة ما بينه وبين السلطان الساكن فى الباب العالى بإسطنبول.

كان الجباة فى ذلك العصر المصدر الأبرز لعذابات المصريين، وكان فى مصر أيامها موكب يسمى موكب الخزينة، وهو عبارة عن قافلة تحمل ما جمعه الكشافون وتم تسجيله بمعرفة «الدفتردار» ليتم تسليمه من يد إلى يد بحجج رسمية حتى تصل الحصيلة إلى يد الوالى فى القلعة، فيستقبلها بحمد الله تعالى وشكره على سلامة القافلة وما تحمله من أموال وذخائر، ثم يشيعها مصحوبة بدعواته الطيبات لتأخذ طريقها إلى الشام ومنها إلى الباب العالى.

يقول «جلبى»: «كانت القافلة تحمل مائتى كيس مصرية خاصة بالسلطان، ولا يمس منها قرش واحد، بل إن المصاريف الأخرى اللازمة لمأكولات ومشروبات المكلفين بحراسة القافلة، ومصاريف الخلع والهدايا والإحسانات والمنح والعطايا، وأجرة البغال ومصروفاتها، وثمن الأكلمة التى توضع فوق البغال، والخيام اللازمة للعساكر، ومصاريف الصناديق، لما كانت هذه الخدمات تؤدى داخل مصر فإن جميع مصروفاتها ترجع إليها».

والوالى بالتبعية كان يجمع كل التكاليف اللازمة من الأهالى. وكل يدفع «الفرضة» بقدر ما يملك من مال، وعندما يكتمل المبلغ المطلوب للسلطان ولتكلفة القافلة تنطلق إلى ما يصفه «جلبى» بـ«دار السعادة» بالأستانة.

أما الأهالى أفراد الشعب الذين يشغلون الكتلة الأكبر من صورة مصر أيام العثمانيين، وفى كل العصور فيصفهم «جلبى» بأنهم هينون لينون مطواعون، وتمتاز شخصيتهم بالاعتدال مع الجميع. ويقول: «وجملة أهل مصر عبيدها وخدامها وسكانها جميعًا من السهل قيادتهم، وهم على اعتدال مع جميع الناس، ويتعايشون مع أى إنسان».

ولا تعرف هل كان «جلبى» يقول ذلك على سبيل المدح أو الذم؟. فاللين والطاعة والاعتدال من القيم الجيدة والإيجابية التى تعكس التفاعل الإنسانى السلس مع الحياة، لكنها قد تعكس من ناحية أخرى نوعًا من السلبية إذا عبرت عن الاستسلام للمظالم والرضاء بها.

ويشير «جلبى» إلى وجود قوتين أساسيتين يفضل الأهالى من المصريين الاستسلام لهما. الأولى هى رجال الدين، أو من يصفهم «جلبى» بـ«أهل الشرع الشريف»، فقد تعود المصريون على تسليم زمام أمورهم ومصالحهم لرجال الشرع الشريف. والواضح أن الموقعية التى يحظى بها رجال الدين فى حياة المصريين مسألة قديمة ترتد بجذورها إلى العصرين العثمانى والمملوكى.

وقد يجد هذا التوجه تفسيره فى سيطرة ذهنية التحريم على عقل المصريين. فأغلبهم ينشغل بمسائل الحلال والحرام فى شئون متنوعة من شئون حياتهم، بالإضافة إلى الدور الذى لعبه علماء الدين خلال ذلك الزمان كنخب قادرة على التواصل مع صناع القرار داخل المجتمع المصرى، ونقل شكاوى الأهالى إليهم، أو حمل المطالب الشعبية إلى أولى الأمر، ولم يكن ذلك بالأمر الهين فى ذلك الحين. فقد كان للمسجد فى ذلك الزمان دور أشبه بأدوار البرلمانات، حيث يحتشد فيها الأهالى أو زعماء الأهالى لنقل المطالب الشعبية إلى رجال الشرع، ومنهم إلى الوالى والأمراء وغيرهم من مراكز السلطة داخل المجتمع.

القوة الثانية التى يشير «جلبى» إلى أن المصريين كانوا يخضعون لها هى «جاويشية الخزينة السلطانية وصاحب الدفتردار». وإذا كان الخضوع لأهل الشرع أمر يتم بالرضاء، فإن الخضوع لجاويشية الخزينة السلطانية وكُتّاب الدفاتر المسئولين عن تحصيل الأموال كان يتم بالغصب المشفوع بالقهر.

وفى كل الأحوال كانت القوتان تتكاملان فيما بينهما للسيطرة على جموع الأهالى لصالح الوالى والسلطان الذى عينه. ويمثل رجال الدين أداة السيطرة الناعمة التى تعتمد على التأكيد على ضرورة طاعة أولى الأمر، والنهى الشرعى عن الخروج عليهم، مهما اشتدت مظالمهم، لأن الخروج فتنة قد تؤدى إلى خسائر أكبر بكثير من المظالم التى تشتكى منها الرعية. أما طرف الجاويشية وغيرهم من الجباة فإنهم أداة السيطرة الخشنة، ويمثلون العصا الغليظة للوالى القادر على تحريك عساكره من الأرناؤود والدلاة والمماليك لتأديب الأهالى حين يحيدون عن جادة الطاعة.

هكذا تكاملت عناصر صورة الحياة فى مصر أيام العثمانيين، ما بين شعب سلس القيادة، لا يجد غضاضة فى الطاعة أو فى دفع «المعلوم» حين يطلب منه، لكنه صاحب خطر عندما يغضب، ومطلوب باستمرار أن توجد داخل أوساطه عناصر قادرة على السيطرة عليه ومنعه من الشرود. وفى مثل هذه المواقف يقفز علماء الدين ورجال الشرع الشريف إلى واجهة الصورة وهم المسئولون عن التعامل الناعم مع الأهالى، وتسكين جراحاتهم بالكلمات الطيبة التى تسفه من طالبى متع الدنيا وتعد بالحياة الناعمة فى الآخرة، فإن لم يستطيعوا قفزوا إلى الصورة الجاويشية والجباة والعساكر وكلهم قادر على إعادة الأهالى إلى حظيرة الطاعة، حين يغردون بعيدًا عنها.