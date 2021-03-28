غرفة السياحة تطالب الشركات بالمساهمة فى المنظومة الإلكترونية

أخطرت وزارة السياحة والآثار غرفة شركات السياحة بعدم استجابة العديد من الشركات السياحية لاستدعاءات الوزارة لها، والمرسلة لهم عبر المنظومة الإلكترونية من خلال إيميل الشركة الذى تم تزويد الوازرة به.وطالبت الوزارة بضرورة المساهمة فى إنجاح هذه المنظومة والحفاظ على حقوق الشركات فى الدفاع عن موقفها وتقديم المستندات الدالة على صحة موقفها فى حالة وجود أى شكوى مقدمة ضدها.ووجهت الغرفة، فى منشور عمم على الشركات، بأن تقوم الشركات بتوجيه المختصين لديها بضرورة مداومة الاطلاع على صفحة الشركة على موقع خدمات الوزارة، لمتابعة أى استدعاءات قد ترد إليها حتى لا تتعرض الشركة لصدور أي قرارات ضدها، لعدم استجابة الشركة للحضور بعد استدعائها، الأمر الذى يعد بمثابة تنازل منها عن حقها فى إبداء الدفوع.